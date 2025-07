Flavio Perchman se expresó muy crítico con los hinchas violentos que perjudican a Nacional: "No nos interesa que estén en las canchas"

De los seis partidos que jugarán como locales en su estadio en este segundo semestre los parciales albos solo podrán ver a su equipo en dos encuentros.

En una entrevista que brindó a Decano, Perchman dijo: "A mí me gusta ganar y perder en la cancha y no que pasen estas cosas".

También planteó que "algún día entenderemos y dejaremos de festejarle la fiestita a los que pensamos que quieren al club y lo único que hacen es perjudicarlo".

En el clásico de la final del Intermedio, un hincha de Nacional lanzó una bengala marina desde la tribuna Colombes, que impactó en un policía que se ubicaba en la tribuna América. Como resultado debió ser intervenido quirúrgicamente y sufrió graves lesiones, además de que estuvo internado en el CTI.

"El que hincha de verdad, el que sufre con la blanca, ese es el hincha de verdad. Al otro no lo considero hincha. No nos interesa que esté en las canchas. No me interesa la fiestita de mierda que lo único que hace es camuflar un montón de cosas que no están buenas", dijo el dirigente.

Reconoció que le "gusta" cuando ve "el humo y acciones por la positiva, pero camuflar todo eso para terminar el clásico como termino el otro día, no".

Además, sobre las banderas robadas que muestran los hinchas, no lo entiende.

"No siento nada al ver banderas de Peñarol con las banderas de Nacional. Quiero las banderas de mi club. No sé cuál es ese concepto de tener mezclada las banderas de Peñarol en medio de las banderas de Nacional".

Aquí la entrevista completa: