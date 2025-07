Japón se suma a las advertencias de Alemania y Francia por nuevos pasaportes uruguayos: "Es altamente probable que les sea negado el ingreso al país"

Primero fue el embajador alemán en Uruguay el que advirtió por los efectos de este cambio. En un tuit, el embajador Stefan Duppel advirtió que los documentos emitidos "luego del 23 de abril de 2025" que no indicaban el lugar de nacimiento "no permiten el ingreso al territorio alemán". Y aclaró que esto rige incluso para "estancias cortas".

Más recientemente, el embajador de Francia en Uruguay, Jean-Paul Seytre, señaló que su país no estaba aceptando solicitudes de visa con estos nuevos documentos.

Sin embargo, consideró en diálogo con Subrayado que era un tema que su país esperaba resolver "muy rápidamente" y dijo estar en "estrecho contacto" con las autoridades uruguayas.

Aclaró también que la sede diplomática francesa ya había transmitido a Fancia el pasaporte para que fuera analizado y eso era lo que estaba en curso.

Una vez que se conocieron los problemas –y luego de que la Cancillería llamara a consulta a los embajadores de Alemania y Francia–, el presidente Yamandú Orsi se mostró abierto a resolver el tema.

"Si hay algo que haya que corregir, siempre estamos dispuestos", afirmó Orsi, quien agregó: "Siempre estamos dispuestos a cambiar si complica la cosa (...) Lo resolveremos", aseguró.

En la misma línea se expresó el canciller Mario Lubetkin en una entrevista con El Observador publicada esta semana, aunque pidió no hacer "campaña chica" con el tema porque podía tratarse de un "error" pero no de "corrupción".

En la entrevista publicada el pasado 16 de julio, el canciller uruguayo aseguró que la única indicación que tenía el gobierno era de la embajada alemana y que la francesa solo había manifestado "alguna señalación en relación a autorización de residencia para procesos de más de tres meses".

"No hay detectado caso alguno, salvo que aparezca, de problemas de algún tipo con ningún tipo de versión de pasaportes nuestro. Con ninguno. Y no es que no haya uruguayos que no hayan atravesado Alemania y Francia", dijo entonces (cuando todavía no se conocía la alerta de Japón).

Agregó que los cambios que se habían implementado venían del "gobierno anterior" y que fueron hechos en base a la normativa internacional.

"No hay víctimas de ningún tipo, hemos hecho un estudio de pasaportes de otros países del mundo y les puedo asegurar que hay pasaportes asiáticos, africanos, inclusive norteamericanos y del golfo que son exactamente iguales a los nuestros y no tienen ningún tipo de problema, ni tuvieron ningún tipo de problema", argumentó.

Lubetkin aseguró que desde mayo Uruguay estaba comunicando a las embajadas los cambios del pasaporte y que se volvería a hacer con Alemania.