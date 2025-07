Flavio Perchman explicó las dificultades que tiene Nacional para renovar con Mereles y los cuestionamientos al "modus operandis" de Pablo Bentancur

En una entrevista que brindó a Minuto 1 de Carve Deportiva, Perchman fue consultado sobre el interés de Athletico Paranaense por Oliva , a lo que respondió: “ No hay nada . No tuvimos oferta oficial y menos hicimos contraoferta cuando no tuvimos un ofrecimiento oficial”.

“Una de las veces le dijo que tenía una oferta por Oliva que podía llegar a US$ 1.500.000. Se lo dijo, pero nosotros nunca vimos la oferta y nosotros no nos damos por enterados. Sabía del interés real de Paranaense, pero no tenemos ninguna oferta formal”.

Además, consultado si le genera algún ruido en la interna, respondió: “A mí no me molesta (la actitud de Bentancur). Sé cuál es su modus operandis, si quiere seguir así en la vida, a mi no me molesta. Sabemos muy bien lo que tenemos qué hacer y cómo actuar. Nosotros hicimos un esfuerzo grande para la renovación de Christian y no hay cláusula de salida. Lo tenemos por este año y todo el año que viene. Si en enero le llega una oferta, y fuimos campeones uruguayos y a Christian le sirve, lo veremos”.

Las dificultades que tiene Nacional para renovar con Bentancur el contrato de Mereles

Luego, Perchman planteó las dificultades que tiene el club para renovar con el juvenil Exequiel Mereles, quien es representado por Bentancur.

“Alex está desde hace dos meses con la renovación de Mereles, como siempre en ese ida y vuelta que hay con Bentancur cuando se tiene que renovar algo”.

“A Mereles es el único juvenil de todo el club que nos falta renovar en los tiempos que nosotros creemos que debemos tener renovados a los jugadores. Hicimos una muy buena propuesta para el jugador, pero él (Bentancur) le quiere poner cláusulas bajas, cuando le pusimos cláusulas altas a todos los jugadores, y mucho menos con él porque tenemos 60% de la ficha y un 40% lo tiene él (Bentancur). No vamos a cambiar la postura. Si no lo quiere renovar, no lo renovará y nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. El tiene derecho a decirle al jugador lo que él piensa”.

20250618 Exequiel Mereles Nacional juventud Torneo Intermedio. Foto: Leonardo Carreño Exequiel Mereles Foto: Leonardo Carreño

Le preguntaron a Perchman si habló con Bentancur sobre Mereles, y respondió: “Es el único tema que le pasé a Alex Saúl. Lo maneja él. Ricardo (Vairo) también iba a hablar con él. Si me llama lo atiendo, pero le voy a decir lo que pienso y lo que siento, más allá de que nunca tuve un gran feeling con él. Tampoco voy a hacer pesar mi relación con él por Nacional, porque para mí primero está Nacional. Si me llama lo atiendo. El que no quiere hablar conmigo es él. Más allá de las cosas, porque hemos tenido diálogo y vendimos a algunos futbolistas juntos, él se metió en la campaña política de manera desleal y sin sentido. Es un tema de él. Si me llama lo atiendo, pero no voy a cambiar la postura de las pautas que llevó Alex a la reunión. Hace más de dos meses que lo tiene dando vueltas. De que ‘falta esto’, ‘poné esto’, ‘agregá esto’ y cuando lo pone, te dice otra cosa. Ya lo sabemos. El modus operandis de él lo conozco desde hace mucho tiempo. Allá él. Nacional es más importante que Bentancur y que Flavio y que todos. Veremos cómo se dilucida”.

Mereles tiene contrato con Nacional hasta diciembre 2026 y la política que estableció Perchman, tras asumir como vicepresidente, fue que los futbolistas tienen que tener contrato por tres años.

“Tenemos un margen (para seguir esperando), pero no es el tiempo que queremos para los juveniles que tienen proyección. No le vamos a hacer ese contrato a todos los juveniles, a los que tenemos dudas se lo haremos por menos tiempo, pero cuando tenemos certezas que el jugador va a valer un dinero nos gusta tenerlos por tres años para adelante”.

¿Gabriel Báez se va a Talleres de Córdoba?

Consultado Perchman sobre la salida del lateral izquierdo Gabriel Báez a Talleres de Córdoba de Argentina, dijo: “La situación de de Báez es diferente (a la de Oliva). No le permitimos salir en un par de ocasiones y en este caso si hay algo que le puede servir al club y al jugador, lo vamos a permitir. En el caso de Talleres llegamos a un acuerdo entre los clubes, pero quedaron lejos en la parte del jugador”.

Nacional está atrás de la ficha de Juan Pablo Patiño, un lateral izquierdo colombiano.

“Es un futbolista que perfectamente puede jugar de titular. Patiño va a venir se vaya a o no Báez”.

Los elogios para Maxi Gómez: “Va a marcar una época en el club”

El vicepresidente del club habló sobre la importancia que entiende tendrán Maximiliano Gómez en el equipo de Pablo Peirano.

20250714 Maximiliano Gómez presentación como nuevo jugador de Nacional. Foto: @Nacional Maximiliano Gómez Foto: @Nacional

“Entiendo que trajimos un animal, que va a hacer una diferencia importante. Creo que va a marcar una época en el club. Estoy muy convencido. Ojalá no me equivoque”.

La explicación sobre la venta de Jeremía Recoba

Frente a la pregunta de si la venta de Jeremía Recoba fue por un importante bajo, respondió: “Es baja la venta de Recoba. Es una venta que en circunstancias normales no la hubiéramos hecho".

Nacional Defensor campeonato apertura 2025/Jeremia Recoba Foto: Leonardo Carreño

Luego explicó: Si al jugador lo venden o Las Palmas sube (a primera división de España) en estos tres años, es una venta correcta, porque se tratará de una negociación por US$ 1.500.000 libres para Nacional por el 50%, que es lo que tiene el club de su ficha. La otra parte pertenece a la familia Recoba. Es una venta total de US$ 3.000.000. Además, en las circunstancias en que hicimos el acuerdo tomamos en cuenta a Jeremía, lo que significa el apellido Recoba en el club y que era un jugador que no venía actuando como titular inamovible y teníamos opciones. También, que saliendo Jeremía le vamos a dar un lugar a Arady. No es de las ventas que nos deja contentos, pero nosotros tenemos que evaluar todo. En los últimos tiempos, salvo el clásico (la final del Intermedio), Jeremía no venía jugando. Y todos los años viene una nueva generación a la que tenemos que hacer lugar porque si no se nos genera un embudo”.