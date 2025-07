"¿A vos te parece normal que en un partido de fútbol haya gente encapuchada?", lo que dijeron Perchman y Ruglio sobre sus propios hinchas

Entre otros invitados estuvieron el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, y el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio.

Durante la charla, los dos expusieron diferentes puntos de vista.

Estas fueron algunas de sus expresiones, que no coinciden en algún caso con lo que dijeron a la salida de la reunión del miércoles en el Ministerio del Interior.

Lo que dijo Flavio Perchman sobre lo que hacen sus propios hinchas

“Nosotros, los clubes, en determinado tipo de evento, no estamos pudiendo neutralizar algún sector. Porque no es todo el estadio. El otro día (en la final del Intermedio entre Nacional y Peñarol) había 50.000 personas en el Estadio, y con instinto asesino no sé cuántos habría, pero era menos del 1%. Nosotros no podemos neutralizar a determinados sectores y necesitamos la cooperación de la Policía para tratar de que esto se vaya normalizando de alguna manera. Ahí encontramos algunas barreras desde el punto de vista legislativo, que a partir de 2016 se hizo un decreto, después del clásico de la garrafa (que lanzaron los hinchas de Peñarol a un grupo de Policías) que la policía no tiene por qué entrar a los espectáculos".

“Siempre veo como actúa la Guardia Republicana. Por ejemplo, si tenemos en los lugares estratégicos y van a un sector en el que deben estar, pasaremos algún momento complicado (N. de R: esto es lo que quiere evitar la Policía porque si desarrollan una acción como la que pide el dirigente no pueden medir las consecuencias ni cuántos hinchas que van en paz a la tribuna puedan salir heridos), pero a la larga, si hacemos las cosas bien, y se endurecen las penas que tiene que haber, se saca esa lista negra que no sirve para nada, porque no sirve para nada. Lo viví en el básquetbol y ahora en el fútbol y endurecemos determinado tipo de penas, penas reales. Además, ahora, cuántos encapuchados tenemos de cada lada. ¿A vos te parece normal que en un partido de fútbol haya gente encapuchada?". (Perchman se refiere a sus propios hinchas)

“En un Mundial (por el de 2030) no va a pasar absolutamente nada. El otro día uno de los policías que estuvo en la reunión lo dijo como un mérito, y me pareció bien, que había sido felicitado por la organización de la final de la Conmebol Libertadores. No iba a pasar nada en esa final. Porque es otro tipo de público. La mitad de la gente eran brasileños. El resto eran uruguayos que iban a vivir el espectáculo. Estos delincuentes de Nacional y de Peñarol no van a ir a ese partido. Y en el Mundial acá no va a pasar absolutamente nada, nada”.

Lo que dijo Ruglio sobre sus hinchas violentos

“Veo en este tiempo que los ministerios (del Interior) le echan la culpa al que no está. Y cuando esté el otro, le va a echar la culpa al otro. Entonces, si el ministerio no se quiere hacer cargo lo más fácil es que la culpa la tenemos los privados, porque no nos organizamos bien y los privados decimos que el ministerio no nos ayuda. Veo que las horas de debate se acumulan en ver quién descarga el juego en el otro. Ese es parte del juego de la política, pero todas esas horas de debate en el Parlamento, en las que estuvimos con Flavio ahí (el miércoles en el Ministerio del Interior), y no se llega a conclusiones de cómo vamos a lograr mejorar esto y si esto tiene solución. Capaz que un debate serio, termina diciendo que en un evento de 50.000 no vas a tener forma de no tener 300 personas que estén dispuestas a hacer cualquier cosa”.

“En tres horas de reunión (el miércoles) estuvimos casi dos horas discutiendo de quién es la culpa (N. de R: ese mismo día, a la salida de la reunión Ruglio dijo que fueron 40 minutos de cargarse con las culpas y dos horas y media buscando soluciones). Si es un evento privado, Flavio le dijo que no tenemos herramientas, entonces tenemos que cerrar, y si cerramos ustedes (por la policía) van a ser los responsables de cerrar el fútbol. Y ellos van a decir que son ustedes (por los dirigentes) que no pudieron organizar. ¿Cuántas horas más vamos a debatir? ¿Esto tiene solución? Si la sociedad va hacia el sicariato permanente. Hace unos años mataban a un almacenero y durante una semana se hablaba del almacenero, de los hijos que quedaron. Hoy hay cinco por días. ¿Tiene solución? Van a pasar 15 años y vamos a seguir debatiendo lo mismo porque esto en esencia no tiene solución”.

“En los clubes mandamos los que tenemos que mandar y hay cosas que se nos están escapando a las potestades o alcances que un dirigente de fútbol puede tener. Muchas veces se nos achaca que podamos arreglar temas que están en la sociedad. Nosotros no tenemos ese poder. Y cierta cosa de lo que se ve es el fiel reflejo de lo que ocurre en la sociedad. El aumento de los niveles de violencia aplica también para el que consume fútbol, y muchas veces se hace foco en 100 personas que están dispuestas a matar a alguien en un estadio y no en las 49.900 que van a ver un espectáculo agradable y familiar en un país que respira fútbol. Son un porcentaje mínimo, difícil de controlar. Pasan gobiernos de derecha, de izquierda, de centro, los ministros y el problema de la violencia en el fútbol es mundial".