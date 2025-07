La ruleta rusa de la violencia en el fútbol uruguayo: hasta que maten a uno en un estadio

¿Vos sos uno de los 40.000 que pudo morir el domingo en el Estadio Centenario? ¿O elegiste empezar a mirar el fútbol por televisión para no exponerte a la violencia de los delincuentes que se adueñaron de la Ámsterdam y de la Colombes?

El domingo estuvimos a nada de que se suspendiera la final del Torneo Intermedio de la Liga AUF Uruguaya 2025 por la muerte de un policía en el Estadio Centenario. A nada es a 40 o 50 centímetros. Si la bengala náutica que en el comienzo del clásico Peñarol vs Nacional lanzó un espectador escondido en uno de los trapos gigantes desplegados en el primer anillo de la Colombes , en donde se encontraban los hinchas de Nacional, impactaba en el pecho o en la cara de quien fue herido en el sector de prensa (anillo superior de la tribuna América), no hubiera terminado el partido, Peñarol no era campeón y el fútbol estaría de luto .

Por estas horas estaríamos lamentando la muerte de un espectador en un estadio de fútbol, rasgándonos las vestiduras y tratando de buscar responsables.

20250706 Bengala en la bancada de prensa, Tribuna América Nacional Peñarol final del Torneo Intermedio 2025. Foto Leonardo Carreño (9).jpeg Bengala en la bancada de prensa Foto: Leonardo Carreño

Por suerte, otra vez, la ruleta rusa de la violencia en el fútbol uruguayo determinó que el impacto de la bengala fuera en la ingle, que el herido fuera intervenido quirúrgicamente, le extirparan un testículo y se encuentre con vida, estable, en un CTI.

¿Sabías que esto que le ocurrió a un policía le pudo suceder a cualquiera del centenar de periodistas que se ubicaban en ese sector de la bancada de prensa?

O, que, si ese objeto hubiera terminado en la Olímpica, Ámsterdam o en otro lugar del estadio, incluso en la cancha, podría haber matado a un futbolista.

¿Qué están esperando los dirigentes de Nacional y de Peñarol para actuar? ¿Por qué la Policía toma, de alguna forma, distancia del tema y le traslada la responsabilidad al fútbol?

Lo que ocurrió el domingo, que ya había acontecido en el clásico de la Supercopa de enero también en el Estadio Centenario, está llegando a niveles realmente peligrosos, y lo seguimos naturalizando.

Porque este domingo otra vez se trató de un tema de puntería.

Te comparto esta nota a un especialista que explicó el alcance de las bengalas marinas, por qué son un arma de fuego.

El ministro del Interior le pasó la responsabilidad a la AUF

En ronda de prensa este lunes, el ministro del Interior, Carlos Negro, respondió sobre lo que ocurrió el domingo en el Estadio Centenario.

Dijo que van a estar "en contacto esta semana con las autoridades de la AUF para intercambiar sobre estos aspectos. ¿Cómo se maneja la seguridad? ¿Cuáles son los recaudos que se toman? ¿Qué precisan de apoyo del Ministerio del Interior y Policía para tomar esas medidas de control?".

Explicó que el operativo "fue cumplido a la perfección" y lo definió como un "muy buen operativo de seguridad", porque, dijo, no hubo hechos de violencia salvo el disparo de la bengala y un policía de particular que fue agredido. Después de escuchar esto, me pregunté: ¿A qué lugar están yendo los espectadores, a un partido de fútbol o una guerra? ¿Cómo estamos perdiendo la sensibilidad para naturalizar lo que ocurrió y minimizar la gravedad de lo sucedido?

20250205 Gerardo Siri el director general de Secretaría. Gabriela Valverde será la subsecretaria del ministerio. Carlos Negro, futuro ministro del Interior, Gustavo Mariosa, encargado de Seguridad de la AUF, Ricardo Vairo, Alejandro Balbi, Ignacio Alonso, Reunión por seguridad en el fútbol Foto: Leonardo Carreño

En la conferencia de prensa se dio este diálogo, que permite entender el lugar en el que se para el Ministerio del Interior en este tema:

¿Qué rol juegan los clubes? ¿Colaboran?

"Los clubes son los dueños del espectáculo".

¿Colaboran?

"No, no, no es que tengan que colaborar. Son los dueños del espectáculo. Son los que deben encargarse de su espectáculo. Nosotros apoyamos al espectáculo y en las afueras del estadio hacemos todo el operativo para que el espectáculo se desarrolle con normalidad".

Con lo que dice, ¿la Policía adentro de la tribuna no?

"No. Por supuesto que no".

¿Eso se mantiene?

"Se mantiene".

¿Es una opción?

"No es una opción, para el Ministerio del Interior no es una opción".

También reconoció que son "organizaciones criminales" las que "se encargaron de estropear la fiesta".

Entonces, Negro, ¿si son organizaciones criminales, de qué forma entiende la Policía que dirigentes de a pie podrán ser capaces de combatir a los delincuentes? Porque parece un asunto para la Policía más que para dirigentes de fútbol exclusivamente.

Algunas preguntas que no tienen respuesta, pero tienen una explicación

¿Cómo entró la pirotecnia al Estadio? Negro dijo que están investigando. Hasta este lunes de tarde no tenía información.

El jefe del operativo del clásico, Jorge González, dijo que la Policía no detectó pirotecnia ni banderas en las inspecciones para el ingreso al Estadio Centenario, si no, la hubieran incautado.

20250706 Bandera robada de Peñarol por hinchas de Nacional final del Torneo Intermedio 2025. Foto Leonardo Carreño (2).jpeg Bandera robada de Peñarol por hinchas de Nacional Foto: Leonardo Carreño

Entonces, si la pirotecnia y las banderas robadas (en la Ámsterdam los hinchas de Peñarol, y en la Colombes los de Nacional que exhibieron banderas del rival) no entraron por las puertas del Estadio Centenario, cuáles son las opciones que quedan:

1) ¿Las ingresaron en los días previos al partido y las escondieron dentro del Estadio en los depósitos de la Ámsterdam y de la Colombes? Porque la Policía revisó todo el estadio el día del partido y no encontró nada.

2) ¿Las escondieron en los desagües del Estadio Centenario?

3) ¿Las ingresaron a través de los proveedores de las tribunas Ámsterdam y Colombes?

No quedan muchas opciones más, si los controles de la Policía fueron rigurosos y no encontraron nada.

20250706 Hinchas de Peñarol Peñarol Torneo Intermedio 2025 final. Foto: Leonardo Carreño Hinchas de Peñarol Foto: Leonardo Carreño

Claramente existe en estos controles de la Policía un punto ciego en el que las "organizaciones criminales", como definió el ministro a quienes están atrás de la violencia que ocurre en el fútbol, son más astutas que quienes deben mantener el orden y manejan alternativas que dejan expuestos al Ministerio del Interior.

A la vista de lo ocurrido, en donde el fútbol juega con la muerte, los dirigentes de Nacional y de Peñarol tienen la responsabilidad de pararse en un lugar diferente al que ocuparon hasta ahora. Ya no puede seguir siendo más cómplices de lo que ocurre, porque cuando mañana suceda una muerte tendrán que responder de alguna forma.

Entonces, quienes son o quieran ser presidentes o dirigentes de Nacional y de Peñarol tendrán que entender que no solo organizan un club de fútbol sino a hinchas, que se conducen como organizaciones criminales, y que tendrán que entregar a la Policía los elementos para acabar con esta violencia en los estadios.

El enorme problema que atraviesa Nacional con sus hinchas

Por estos días es Nacional, pero Peñarol no está ajeno a todo esto (comparten los mismos problemas)

Esto ocurrió con los hinchas tricolores en los clásicos desde octubre de 2024 hasta este domingo:

Clásico del Clausura en octubre 2024 en el Parque: los hinchas de Nacional lanzaron bombas de estruendo y otros objetos sobre el arco de Peñarol (defendido por Aguerre) y el partido estuvo detenido tres veces. Perfectamente pudo ser suspendido por el árbitro, pero no lo hizo.

Clásico de verano en enero 2025 en el Estadio: aparecieron banderas robadas y lanzaron toda clase de pirotecnia.

Clásico de la Supercopa en enero en el Estadio: lanzaron una bengala náutica que impactó en la torre de la Olímpica, toda clase de pirotecnia y mostraron banderas robadas.

Nacional Peñarol clásico Gran Parque Central Torneo Apertura Maximiliano Olivera le entrega a Ostojich una petaca de vidrio que cayó desde la tribuna.jpeg Maximiliano Olivera le entrega al árbitro Ostojich una petaca de vidrio que cayó desde la tribuna cuando el lateral aurinegro intentaba reponer un lateral FOTO: INÉS GUIMARAENS

Clásico del Apertura en febrero 2025 en el Parque: lanzaron a la cancha un encendedor que impactó en un futbolista de Peñarol y una petaca.

Clásico del Intermedio de este domingo en el Estadio: lanzaron una bengala náutica que lesionó a un policía que está en el CTI, bombas de estruendo al área de Campaña y exhibieron banderas robadas.

¿Están necesitando algo más para actuar de verdad? ¿Te parece correcto naturalizar la violencia de esta forma?

A nivel deportivo será la comisión disciplinaria de la AUF la que castigará con dureza a todos los hinchas tricolores (a los violentos y los que van en forma pacífica a la tribuna) por lo ocurrido este domingo y les impedirá asistir en dos o tres partidos de su equipo como local, y le aplicará una fuerte sanción económica al club.

Ante el miedo de los dirigentes y la inoperancia de la policía: ¡fútbol sin banderas!

Está faltando algo más y aquí dejo planteada una alternativa poco simpática pero que debería ser efectiva.

Visto que los dirigentes no pudieron hacer nada hasta ahora para frenar a los violentos en las tribunas y que la Policía no tiene capacidad para evitar que ingresen pirotécnica y banderas robadas a los estadios en los clásicos, llegó el momento de que el fútbol decida prohibir el ingreso de cualquier clase de bandera a las tribunas.

Incluso, aunque se pueda entender como una medida que le quita color a las tribunas, será el primer paso, ante la incapacidad o el miedo de los dirigentes y la inoperancia de la Policía, para que, por un lado, los delincuentes no operen más escondidos atrás de los trapos, desde donde salió la bengala que hirió a una persona este domingo, y queden expuestos frente a las cámaras de seguridad; y por otro, que no tengan elementos "robados al rival" para mostrar y provocar en la tribuna que solo multiplican la violencia.

20241215 Ignacio Ruglio, Ricardo Vairo y Flavio Perchman en Punto Penal. Foto: @Punto_Penal Ignacio Ruglio, Ricardo Vairo y Flavio Perchman Foto: @Punto_Penal

Sin banderas propias ni robadas para exhibir en las tribunas, el fútbol habrá empezado a solucionar (de la peor forma, pero la única luego de todo lo ocurrido) algo para empezar a contener a los delincuentes que se disfrazan de hinchas.

Sin dudas tendrán que tomar otras medidas, pero por algo deben empezar antes que la ruleta rusa de la violencia en el fútbol decida en el próximo clásico o en el siguiente, la muerte de un hincha dentro de un estadio después de medio siglo.