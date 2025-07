"La racha se mantiene": Flavio Perchman habló de la bengala y la posible sanción que puede recibir Nacional, y analizó el clásico ante Peñarol y el arbitraje de Esteban Ostojich

“Partido parejo, muy disputado, bastante lindo para no haber habido goles. Peñarol para mí jugó un poco mejor pero las chances más claras fueron las de Nacional”, dijo el directivo en rueda de prensa.

“Después, veremos. Se definió por penales, que (Peñarol) festejen el título y la racha se mantiene”, dijo sobre la racha tricolor invicta en clásicos que llegó a 10 partidos tras el empate en los 90 minutos.

Perchman también analizó el arbitraje del juez Esteban Ostojich. “Sin mayores complicaciones y las chiquitas bastante tendencioso de vuelta para Peñarol, parecido al clásico del Parque (del Torneo Apertura). Hubo un montón de jugadas chicas, de fauls y de todo, creo que debe haber habido bastante diferencia de fauls a favor de Peñarol que de Nacional en general”.

Clásico y final del campeonato intermedio 2025, Peñarol Nacional. Esteban Ostojich. Foto: Leonardo Carreño

“Pero después, tampoco fue un clásico de muchas complicaciones y las tarjetas estuvieron bien sacadas”, agregó.

El vice tricolor dijo que el resultado no implicará que Nacional haga fichajes. “Por ahora no, tenemos que tener las charlas... Si no se va nadie, difícil que llegue gente. Pero estamos bien nosotros”, dijo.

Por último, consultado por si le preocupaba la bengala que fue lanzada desde la hincha de Nacional y que hirió a un policía que estaba en la bancada de prensa en la Tribuna América, dijo: “Sí claro”.

20250706 Bengala en la bancada de prensa, Tribuna América Nacional Peñarol final del Torneo Intermedio 2025. Foto Leonardo Carreño (9).jpeg Bengala en la bancada de prensa Foto: Leonardo Carreño

“Pero pasa que es un tema de la misma Policía y de los controles. Por supuesto que nos preocupa, en general todo lo que es seguridad nos preocupa”, comentó.

Consultado por una posible sanción que puede recibir Nacional por ese incidente en el Torneo Clausura, comentó: “No tengo ni idea, veremos cómo se da todo”