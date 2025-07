Tenfield respondió a la AUF y la acusó de "no actuar de buena fe" en la negociación para la renovación de los derechos de TV del fútbol uruguayo

La empresa Tenfield emitió un comunicado este martes en el que aclaró que hizo una oferta de US$ 30 millones a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para renovar los derechos de TV del fútbol uruguayo para el período 2026-2029, expresó que el gobierno del fútbol no mostró intenciones de negociar y que entiende que la actitud "no demuestra un actuar de buena fe".