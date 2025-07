"Para mí se cortó la racha": directivo de Nacional dio su opinión, contraria a la de Flavio Perchman, aunque reconoció que "estadísticamente" Peñarol no pudo ganar el clásico

“Después, si estadísticamente uno puede computar o no... Imaginemos que esta situación se reedita en la Copa Uruguay o alguna instancia eliminatoria, y de vuelta pasa lo mismo, y perdemos por penales y ‘qué linda racha que tengo’. No. La racha es si ganás. Si no por lo menos, que el empate sea de fixutre y no en final o partido eliminatorio”, comentó.

nacional.jpg Tatiana Villaverde, José Decurnex, Javier Gomensoro, Eduardo Ache, Ricardo Vairo y Flavio Perchman Foto: @Nacional

Su opinión difiere con la del vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, quien tras el clásico dijo que “la racha se mantiene” con los tricolores llegando a 10 partidos invictos ante Peñarol.

“No nos pudieron ganar, estadísticamente”

Pese a su opinión sobre la racha, dijo que “estadísticamente” Peñarol no le pudo ganar a Nacional, al hablar de las repercusiones del clásico y del planteo que había hecho el entrenador Pablo Peirano.

“El fútbol tiene eso, la pelota entra y sos un fenómeno y si sale… Están cuestionando a Villalba si puso el cuerpo de tal o cual manera, y parece que hay uno que corre más que Villalba porque le sacó el gol. O tocás el cielo con las manos o estás en el infierno calentándote las manos”, dijo.

20250706 Nacional Peñarol Torneo Intermedio 2025 final. Foto Leonardo Carreño (33).jpeg Foto: Leonardo Carreño

“El resultado a veces puede ser un poco no demostrativo. Creo que Nacional no porque sí tiene una ventaja en la Tabla Anual de 9 puntos y no es el presupuesto más alto del Uruguay. El presupuesto más alto, y creo que bastante despegado, es el de nuestro rival”, agregó.

“Entonces, no nos pudieron ganar, estadísticamente. No es que con eso yo me conformo, yo sé que el partido tenía en juego un campeonato y lo perdimos. Pero, quiero decir que aún con eso, con lo que podamos decir que hubo un arbitraje con cierta tendencia, y todo, hubo que recurrir a los penales para poder derrotar a Nacional. Entoces, matar a Peirano… Siempre en cada cambio van a haber mil opiniones. El diario del lunes nos hace a todos muy sabios de cómo habría que haber hecho las cosas y no siempre dan resultado...”, sostuvo.

Gomensoro agregó: “Lo que hay que hacer es apoyar al entrenador, ayudarlo en el período de pase si fuera necesario alguna variante que todavía no abordamos. Eso va a ser una cuestión que eventualmente la discutiremos”.

“Soy partidario de eso: saber leer las coas, tener autocrítica y trabajar para mejorar”, dijo Gomensoro.