Los picantes posteos de Peñarol dedicado a un directivo de Nacional por sus declaraciones sobre Leo Fernández y Diego Aguirre

Una de las publicaciones de Peñarol tuvo el siguiente mensaje: “¿Leo Fernández? me gustan los jugadores que ganan campeonatos y hasta hacen penales”.

El posteo fue una irónica respuesta al directivo de Nacional Antonio Palma, quien había calentado la previa del clásico con declaraciones sobre la figura de Peñarol.

“A Leo Fernández no lo querría en nacional. Nunca ganó un clásico”, dijo. “No me gustan los jugadores que no ganan clásicos”, agregó. “Erra penales en los clásicos”.

Otro de los posteos tuvo como imagen a Diego Aguirre y con la frase: “Me encanta jugar finales clásicas con Aguirre”.

También fue una respuesta a declaraciones del directivo de Nacional.

Palma había señalado: “Me gusta Aguirre como rival por los números clásicos de Aguirre. Me gusta siempre jugar contra Aguirre porque en los clásicos le ganamos casi siempre”.