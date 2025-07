Jeremía Recoba y su posible traspaso: mirá lo que dijo el presidente del club de España que quiere al jugador de Nacional

20250422 AME1612. PORTO ALEGRE (BRASIL), 22/04/2025.- Julián Millán (d), Luciano Boggio (c) y Jeremia Recoba de Nacional celebran un gol este martes, en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Internacional y Nacional, en el estadio

“El hijo de Recoba es una opción que tenemos”, señaló, en referencia al hijo del "Chino" Álvaro Recoba.

Medios españoles que siguen la actualidad de Las Palmas informan que el club ofreció una cantidad inicial de 500.000 euros por Recoba, “a la espera de concretar un interés creciente en un futbolista de enorme talento que dará el salto a Europa en los próximos meses”.

Pero dicha propuesta no fue considerada por Nacional.

De todas formas, la negociación sigue abierta y los tricolores están a la espera de una nueva oferta.

Las Palmas se refuerza

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha adelantado este martes que el centrocampista panameño Edward Cedeño, de 22 años, será nuevo jugador del equipo amarillo, y que durante esta semana llegarán otros tres futbolistas para reforzar la plantilla de la temporada 2025-2026 en LaLiga Hypermotion.

Cedeño, tres veces internacional con la selección absoluta de su país, pertenece al club Potros del Este, de Panamá, y la pasada temporada jugó cedido en la SD Tarazona, en la Primera Federación española. La UD Las Palmas pagará ahora unos 500.000 euros por su traspaso.

En una entrevista concedida a UD Radio con motivo de su vigésimo aniversario como presidente de la entidad, que se cumple este 8 de julio, Ramírez ha confirmado que esta semana llegarán también dos defensas centrales y un interior.

El dirigente isleño no considera como fichajes a los dos jugadores presentados este martes, el guardameta grancanario Adrián Suárez y el atacante tinerfeño Adam Arvelo, sino apuestas de futuro.

"Si la Liga empezase mañana, podríamos hacerlo sin ningún fichaje. Nos faltan cuatro cosas", ha dicho, para posteriormente confirmar la llegada de Cedeño y las citadas posiciones a reforzar.

Entre esas incorporaciones no estará Jonathan Viera, porque según ha revelado Ramírez, la dirección deportiva del club no comparte la misma idea futbolística que el jugador.

Por el contrario, ha confirmado que ha habido conversaciones con el delantero Jesé Rodríguez para una posible vuelta al equipo amarillo.

Además, ha reconocido que el centrocampista uruguayo Jeremía Recoba, de 21 años -hijo del mítico futbolista Álvaro Recoba-, es "una opción".

Con la llegada de esos cuatro fichajes esta semana, Ramírez daría por cerrado el plantel, con el matiz de que si se produce alguna salida, tendrían que buscar el correspondiente recambio.

"Vamos a tener un equipo competitivo y vamos a estar arriba, seguro. Queremos traer hombres, y no nombres, no queremos cometer los errores del descenso en 2018", ha subrayado Ramírez, quien no ha descartado que el delantero Oli McBurnie pueda continuar, aunque lo ve "difícil" por las ofertas más competitivas que tiene en el Reino Unido.

El presidente isleño celebra que más de 18.000 aficionados hayan renovado ya su abono para la próxima temporada, y anima a los seguidores a que se sigan abonando una vez que se abra el plazo para nuevas altas.

Además, ha confirmado que el traspaso de Alberto Moleiro al Villarreal se cerró en dieciséis millones de euros, de los cuales la UD Las Palmas cobrará trece en pagos aplazados durante los próximos años, aunque a día de hoy aún no han recibido ninguna cantidad.

El dirigente isleño ha apuntado que el club se ha gastado 180 millones de euros en salarios de los futbolistas solo en los últimos diez años -la segunda mitad de su mandato-, y recuerda que cuando asumió las riendas de la entidad, en la extinta Segunda División B, el club debía 76 millones de euros, y ahora tiene 40 millones en números verdes y un patrimonio en constante crecimiento.

