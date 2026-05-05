El Colo Ramírez sigue de racha en Newell's Old Boys: mirá el gol que le marcó a Vélez por el Torneo Apertura de Argentina

El delantero uruguayo Ignacio Colo Ramírez, exjugador de Nacional, atraviesa una buena racha goleadora en Newell's Old Boys de Argentina tras marcarle un gol a Vélez Sarsfield este lunes por la fecha 9 del Torneo Apertura que fue postergada, y ya acumula tres partidos consecutivos anotando para el conjunto de Rosario.

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Ramírez le dio el empate a Newell’s 1-1 ante Vélez Sarsfield como visitante en el estadio José Amalfitani por la novena fecha del Apertura, fecha que se postergó para mostrar apoyo en ese entonces al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia.

El Colo, que ingresó para jugar el complemento, no perdonó cuando quedó mano a mano y venció al arquero con un disparo a la red a los 60 minutos, cuatro más tarde de que Florián Monzón anotara la apertura del marcador para el Fortín, que clasificó a los playoff en la tercera posición de la zona A.

La racha goleadora del Colo Ramírez De esta manera, Ramírez llegó a tres goles en sus últimos tres partidos y a cuatro anotaciones en la temporada. Antes le había marcado a Instituto la fecha anterior en el empate 1-1, y también anotó en el triunfo 3-2 ante Unión de Santa Fe.