Argentina: el Colo Ramírez anotó a los pocos segundos de ingresar y fue clave en la victoria de Newell's ante Unión

El delantero uruguayo Ignacio Colo Ramírez anotó un gol en la victoria 3-2 de Newell's contra Unión de Santa Fe por la Liga Profesional de Fútbol de Argentina , tras ingresar desde el banco de suplentes y sumarse al marcador a los pocos segundos .

Unión comenzó ganando el partido en su Estadio 15 de Abril con un gol de cabeza de Marcelo Estigarribia a los 4 minutos. Sin embargo, menos de diez minutos después un cabezazo en el área del Tatengue pegó en el palo y rebotó en el cuerpo del golero Matías Mansilla , impacto que metió la pelota en el arco y decretó el empate.

A los 38 el visitante lo dio vuelta con un golazo de Jerónimo Russo . Unión salió a buscarlo y Newell's defendió la ventaja, para lo que mandó a la cancha al Colo Ramírez en lugar del juvenil Francisco Scarpeccio a los 76 minutos.

A los pocos segundos de entrar al campo, el zaguero uruguayo Maizón Rodríguez le quiso dar un pase atrás a Mansilla pero se quedó corto , y allí apareció Ramírez, que eludió al arquero rival y puso el 3-1 .

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Es el segundo gol del Colo en 2026. Lleva nueve partidos disputados, uno por Copa Argentina y los restantes por la Liga Profesional, con 412 minutos en cancha, lo que da un promedio de 45 minutos por partido.

Lucas Menossi acortó las diferencias para el Tatengue a los 87 minutos, tras recoger un rebote en un córner, pero finalmente Newell's logró sostener la ventaja y se llevó tres puntos importantes.

El Leproso tiene 13 puntos y está decimotercero en la Zona A de la liga, a cinco de Independiente, octavo y último en puestos de clasificación a la siguiente ronda. Unión, en tanto, está sexto con 19 unidades.