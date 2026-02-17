Dólar
ARGENTINA

El Colo Ramírez volvió al gol y le dio el empate agónico a Newell's Old Boys contra Deportivo Riestra: mira el video

El Colo Ramírez ingresó desde el banco de suplentes y anotó de penal que ayudó a Newell's a rescatar un punto

17 de febrero 2026 - 10:26hs
ESPN

El delantero uruguayo Ignacio Colo Ramírez, exjugador de Nacional, volvió al gol y le dio el empate agónico a Newell's Old Boys en el empate 1-1 ante Deportivo Riestra, en el marco de la quinta fecha del Torneo Apertura de Argentina.

El uruguayo Matías Cóccaro partió como titular en la Lepra al igual que Armando Méndez, pero unas molestias físicas a la media hora de juego hicieron que sea sustituido por Ramírez, quién le dio el empate agónico al club de Rosario con un tanto de penal.

A los 35 minutos del primer tiempo Nicolás Benegas abrió la cuenta para Deportivo Riestra, que fue muy superior en gran parte del partido y que tenía el triunfo en sus manos, pero se le escapó a los 88', cuando Ramírez se hizo cargo de un penal y lo cambió por gol, siendo su primer tanto en el año.

La última vez que Ramírez había convertido un gol fue el 20 de abril de 2025, con la camiseta de Everton de Chile ante Ñublense por el torneo doméstico. A su vez, alcanzó los 12 goles en 44 partidos en ambos ciclos con la camiseta de Newell's.

José Neris celebrando un gol con Colón en un amistoso contra Nacional
POLÉMICA

El ex Peñarol José Neris rescindió su contrato con Colón de Santa Fe: el club denunció que lo hizo "de manera unilateral e ilegítima"

Juanfer Quintero
ARGENTINA

River Plate de Matías Viña perdió ante Argentinos Juniors y profundiza su mal momento: Marcelo Gallardo, en la mira

Con el empate, ambos equipos acumulan 2 puntos y se encuentran en el fondo de la zona del Torneo Apertura, siendo La Lepra el último por diferencia de gol. No obstante, Newell's se encuentra anteúltimo en la tabla anual y peleando el descenso con los promedios.

En la próxima fecha, Newell's jugará de visitante ante Banfield el próximo sábado 21 de diciembre a las 17:00 horas, mientras que Deportivo Riestra será local ante Huracán ese mismo día a las 19:15 horas.

