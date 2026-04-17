River Plate vs Boca Juniors: Gonzalo Montiel le marcó la cancha a Miguel Merentiel tras sus críticas al arbitraje en la previa del Superclásico

Gonzalo Montiel y Leandro Paredes , como es habitual en Argentina, acudieron a una conferencia de prensa en conjunto en el predio de la AFA en Ezeiza en la previa del Superclásico del fútbol argentino entre River Plate y Boca Juniors , que se llevará a cabo el próximo domingo 19 de abril en el estadio Monumental del Millonario.

En la conferencia, Montiel fue consultado sobre Darío Herrera , el árbitro que dirigirá el Superclásico del domingo y también sobre las recientes declaraciones del uruguayo Miguel Merentiel y de Nicolás Figal , que cuestionaron la decisión de la AFA de designar a ese árbitro.

En diálogo con ESPN el pasado jueves, Merentiel dijo: " Sabemos que alguna que otra vez no nos han favorecido, más que nada en cancha de ellos" , a lo que Nicolás Figal también sostuvo: " Yo mismo estuve los últimos partidos que jugamos en esa cancha y no tenemos un buen recuerdo".

En el inicio de la conferencia de prensa, Montiel fue consultado por estas declaraciones de los jugadores de Boca y dejó en claro su postura: " Creo que hay que tener un poco más de respeto con el árbitro. Es él el que decide" , destacó.

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En esa misma línea, también Leandro Paredes respondió a esa pregunta y ese tópico: "Lo dije ayer, no tengo que opinar de nada. No creo en la mal intención de nadie y si hay errores creo que son siempre sin intención", expresó el mediocampista.

Por otro lado, ambos futbolistas también se refirieron al estado del campo de juego del estadio Monumental, que se encuentra en malas condiciones y no se pudo recuperar al 100% luego de los tres recitales de AC/DC que se llevaron a cabo allí.

En primera instancia, Montiel dijo: "No está en buenas condiciones, pero no nos favorece a ninguno de los dos equipos", a lo que Paredes también suscribió: "Como dijo Gonzalo, Va a estar igual para los dos. Somos dos equipos que intentan jugar al fútbol, condiciona el estado pero no le damos tanta importancia", sentenció.