River Plate obtuvo su primer triunfo en la Copa Sudamericana antes de jugar con Boca Juniors: sorprendió el pésimo estado del Monumental previo al Superclásico

River Plate ganó su primer partido en la presente edición de la Copa Sudamericana luego de imponerse por 1-0 frente a Carabobo , en un estadio Monumental con un pésimo estado del campo de juego en la previa del Superclásico ante Boca Juniors del próximo domingo.

Arriba de un césped visiblemente afectado luego de los recitales de AC/DC , el conjunto Millonario, que suma 4 puntos de 6 posibles , dejó estacionado a Carabobo con 3 puntos, y espera este jueves el cierre de la fecha cuando se enfrenten en territorio brasileño Bragantino , que no tiene puntos, y Blooming , tercero con uno.

El equipo dirigido por Eduardo Chacho Coudet debutó en la fase de grupos con un empate 1-1 en la cancha del conjunto boliviano, con la temprana expulsión de Martínez Quarta , en tanto que Carabobo sorprendió al imponerse en condición de local por la mínima a Bragantino .

Recoleta de Paraguay, la revelación de la Copa Sudamericana que tiene a su presidente en el plantel, amargó el regreso internacional de Neymar en el Santos

Millonarios 1-0 Boston River: el sastre resistió hasta el final, pero en la hora sufrió su segunda derrota en Copa Sudamericana

En el primer tiempo River no encontró un circuito de juego alrededor del colombiano Juan Fernando Quintero y se dejó sorprender por un efusivo Carabobo que presionó con Maurice Cova como líder.

En el minuto 17, Fausto Vera dejó tempranamente el campo de juego lesionado para encender las alarmas que luego completaría el colombiano Juanfer Quintero con su salida.

Coudet hizo una rotación en el once titular pensando en el Superclásico del domingo frente a Boca Juniors y Vera fue uno de los pocos titulares que estuvo de arranque, y dejó el campo de juego por un choque y un mal movimiento que le provocó un esguince de rodilla, por lo que no estará ante el Xeneize el fin de semana.

River Plate pudo encontrar el gol y la tranquilidad

En el segundo tiempo, Chacho Coudet decidió rotar el banco y luego de una opción de volea del ingresado Tomás Galván en el minuto 60 llegó cinco minutos después el único gol de la noche: una ofensiva liderada por Kendry Páez que le dejó un remate desde fuera del área a Sebastián Driussi que disparó y envió la pelota al fondo de la red.

Con la ventaja, Kendry Páez se hizo eje del equipo y en el minuto 69 tuvo su opción con un disparo despejado por Bruera y tres minutos después el travesaño salvó a Carabobo tras una llegada de Tomás Galván.

Sebastián Driussi Sebastián Driussi festejando su gol con River Plate EFE

River no supo como ampliar la ventaja y Carabobo no tuvo profundidad para poder intentar el empate en un resultado que terminó con victoria justa del Millonario, que ahora esperará por el superclásico del domingo ante Boca por el torneo local.

En la tercera fecha del Grupo H, que se jugará el día 30, River Plate visitará a Bragantino, mientras que Carabobo recibirá al Blooming.

FUENTE: EFE