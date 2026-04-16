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Luto en River Plate: falleció Simón Nasser, dirigente darsenero, hijo de Jorge Nasser y trabajador de Tenfield

River Plate decretó un "duelo institucional" tras la muerte del joven de 30 años y suspendió todos los entrenamientos de este jueves

16 de abril de 2026 9:22 hs
La foto que subió River Plate a sus redes para recordar a Simón Nasser

La foto que subió River Plate a sus redes para recordar a Simón Nasser

Este miércoles por la noche falleció Simón Nasser, dirigente de River Plate e hijo de su vicepresidente, el músico Jorge Nasser, según informó el darsenero en un comunicado publicado en sus redes sociales.

"Con inmenso dolor, lamentamos informar el fallecimiento de Simón Nasser. Su compromiso, su amor por estos colores y su pasión permanecerán por siempre en el recuerdo de todos los darseneros", escribió el club, que envió su "más sentido pésame" a "familiares y amigos en este duro momento".

Simón Nasser tenía 30 años, y era dirigente de River desde principios de 2025, cuando su padre Jorge ganó las elecciones del club junto al presidente Jorge Cibreiro.

Además, trabajaba hace años en la empresa Tenfield. La Asociación de Trabajadores de Tenfield (Adetenf) aseguró en una publicación de su cuenta de Instagram que la partida de Simón "deja un gran vacío". "Fue una persona que supo ganarse, el cariño y la admiración de todos quienes tuvimos el privilegio de compartir momentos con él", lamentaron desde el gremio.

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El joven informó en sus redes sociales meses atrás que sufría una cardiopatía congénita, que había llevado a que le realizaran una intervención cuando era bebé, y por la que le cambiaron la válvula aórtica en octubre de 2025.

Según supo Referí, Nasser sufrió una descompensación cuando estaba entrenando en un gimnasio. Fue derivado a un centro asistencial, donde falleció.

Tras conocerse la muerte del dirigente, River Plate decretó un "duelo institucional" y suspendió todos los entrenamientos de este jueves.

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