Luto en River Plate: falleció Simón Nasser, dirigente darsenero, hijo de Jorge Nasser y trabajador de Tenfield

Este miércoles por la noche falleció Simón Nasser , dirigente de River Plate e hijo de su vicepresidente, el músico Jorge Nasser , según informó el darsenero en un comunicado publicado en sus redes sociales.

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"Con inmenso dolor, lamentamos informar el fallecimiento de Simón Nasser . Su compromiso, su amor por estos colores y su pasión permanecerán por siempre en el recuerdo de todos los darseneros ", escribió el club, que envió su "más sentido pésame" a "familiares y amigos en este duro momento".

Simón Nasser tenía 30 años, y era dirigente de River desde principios de 2025, cuando su padre Jorge ganó las elecciones del club junto al presidente Jorge Cibreiro .

Además, trabajaba hace años en la empresa Tenfield. La Asociación de Trabajadores de Tenfield ( Adetenf ) aseguró en una publicación de su cuenta de Instagram que la partida de Simón "deja un gran vacío" . "Fue una persona que supo ganarse, el cariño y la admiración de todos quienes tuvimos el privilegio de compartir momentos con él", lamentaron desde el gremio.

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El joven informó en sus redes sociales meses atrás que sufría una cardiopatía congénita, que había llevado a que le realizaran una intervención cuando era bebé, y por la que le cambiaron la válvula aórtica en octubre de 2025.

Según supo Referí, Nasser sufrió una descompensación cuando estaba entrenando en un gimnasio. Fue derivado a un centro asistencial, donde falleció.

Tras conocerse la muerte del dirigente, River Plate decretó un "duelo institucional" y suspendió todos los entrenamientos de este jueves.