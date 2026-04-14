Polémica en River Plate: un futbolista ex Peñarol dijo que Raúl Salazar, entrenador despedido, les pagaba las comidas, y el club respondió

No son días felices los que vive River Plate . Volvió a la Segunda División Profesional en 2026 tras 22 años en Primera y comenzó la temporada último en su serie del Torneo Competencia , con 1 punto en sus primeros cinco partidos. Esto llevó a que la directiva cesara a su DT Raúl Salazar y confirmara a Damián Santín como su reemplazo.

Sin embargo, la salida de Salazar no estuvo exenta de polémica. Mathías Rodríguez , lateral izquierdo del club, publicó un posteo en sus redes sociales en el que agradeció al cuerpo técnico saliente, y dejó un dato que generó revuelo en redes.

"Sala y cuerpo técnico, gracias por estos meses que estuvieron con nosotros, les agradezco por la confianza que me dieron y le dieron al plantel" , comenzó escribiendo el exfutbolista de Peñarol en una historia de su cuenta de Instagram.

Rodríguez valoró que desde el cuerpo técnico "hicieron todo lo que estaba a su alcance" para darle "lo mejor" al equipo , y luego les agradeció porque "en pretemporada la plata de los desayunos y almuerzo salía de sus bolsillos".

La decisión de River Plate con su entrenador tras su complicado comienzo en Segunda división que ya lo compromete con el descenso

River Plate confirmó a Damián Santín como su nuevo entrenador tras la salida de Raúl Salazar, en medio de su crisis deportiva

"Hicieron todo lo posible para que dentro de todo nos nos falte nada. El futbol da revancha siempre, les deseo lo mejor", sentenció el futbolista formado en el carbonero, que tuvo un paso por las juveniles del Real Madrid y llegó a River tras su paso por Cerrito.

WhatsApp Image 2026-04-13 at 20.51.05 El posteo de Mathías Rodríguez en sus redes sociales Foto: Instagram

La respuesta de River Plate

La información sobre los desayunos y almuerzos pagados por el cuerpo técnico generó polémica en las redes sociales, y llevó a que muchos hinchas reclamaran este hecho a la directiva darsenera a través de estos medios.

El presidente de River, Jorge Cibreiro, fue consultado por Referí sobre este hecho, y negó que Salazar y su equipo hayan pagado desayunos o almuerzos del plantel principal en la pretemporada.

Según el mandatario, el club llegó a un acuerdo con su sponsor principal, Macro Mercado, para que la cadena de supermercados le entregara los víveres necesarios para la alimentación de los jugadores como parte del pago por el sponsoreo.

Además, indicó que ya habló con el jugador para aclarar la situación, y que la directiva planea sacar un comunicado sobre el tema.