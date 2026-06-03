Dos equipos de la Premier League de Inglaterra quieren contratar al Toro Rodríguez luego de su gran temporada en España

El delantero uruguayo Álvaro Rodríguez, más conocido como Toro Rodríguez , despertó interés de dos clubes de la Premier League de Inglaterra luego de una gran temporada con Elche, con el que colaboró con goles y en la última fecha de LaLiga de España, se salvaron del descenso.

Hace solo unas semanas, el futbolista homenajeó a su padre, Daniel "Coquito" Rodríguez, gloria de Peñarol con el que ganó dos Copas Libertadores de América en 1982 y 1987, y la Copa Intercontinental de 1982, luego de su repentina muerte a los 60 años.

Una temporada le ha bastado al Toro Rodríguez con Elche para captar el interés de la Premier League de Inglaterra.

Cada vez más seguro de seguir en Real Madrid, el club presentó a Federico Valverde como uno de sus modelos con la nueva camiseta para la próxima temporada

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Según reportan medios ingleses, Bournemouth y Hull City -que acaba de ascender y en el que llegó a jugar en su momento Abel Hernández- tienen en su radar al delantero uruguayo e hicieron ofertas de alrededor de 22 millones de euros (US$ 25,5 millones). }

Álvaro Rodríguez volvió a marcar para Elche Álvaro Rodríguez volvió a marcar para Elche

El Toro Rodríguez tiene contrato en Elche hasta 2029, aunque el 50% de sus derechos siguen perteneciendo a Real Madrid.

A punto de cumplir 22 años el 14 de julio, el delantero jugó en 34 jornadas de LaLiga de España, en las que anotó siete goles y brindó cinco asistencias. No obstante, más allá de sus números, la aportación de Rodríguez ha destacado por ser un punta referencia, potente en el juego aéreo y con capacidad para asociarse.