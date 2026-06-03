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Dos equipos de la Premier League de Inglaterra quieren contratar al Toro Rodríguez luego de su gran temporada en España

El hijo de Coquito Rodríguez se destacó con goles importantes para Elche y se salvaron del descenso en la última fecha

3 de junio de 2026 15:49 hs
Álvaro Rodríguez celebra su gol contra el Alavés por LaLiga de España

Álvaro Rodríguez celebra su gol contra el Alavés por LaLiga de España

Foto: EFE

El delantero uruguayo Álvaro Rodríguez, más conocido como Toro Rodríguez, despertó interés de dos clubes de la Premier League de Inglaterra luego de una gran temporada con Elche, con el que colaboró con goles y en la última fecha de LaLiga de España, se salvaron del descenso.

Los dos clubes de la Premier League inglesa que quieren al Toro Rodríguez

Una temporada le ha bastado al Toro Rodríguez con Elche para captar el interés de la Premier League de Inglaterra.

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Según reportan medios ingleses, Bournemouth y Hull City -que acaba de ascender y en el que llegó a jugar en su momento Abel Hernández- tienen en su radar al delantero uruguayo e hicieron ofertas de alrededor de 22 millones de euros (US$ 25,5 millones). }

Álvaro Rodríguez volvió a marcar para Elche
Álvaro Rodríguez volvió a marcar para Elche

Álvaro Rodríguez volvió a marcar para Elche

El Toro Rodríguez tiene contrato en Elche hasta 2029, aunque el 50% de sus derechos siguen perteneciendo a Real Madrid.

A punto de cumplir 22 años el 14 de julio, el delantero jugó en 34 jornadas de LaLiga de España, en las que anotó siete goles y brindó cinco asistencias. No obstante, más allá de sus números, la aportación de Rodríguez ha destacado por ser un punta referencia, potente en el juego aéreo y con capacidad para asociarse.

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