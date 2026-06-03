La crisis silenciosa de la confianza y la autocomplacencia

Uruguay suele describirse a sí mismo como un país serio, institucional y confiable. Durante décadas construimos una identidad basada en la estabilidad, la moderación y la previsibilidad. Sin embargo, detrás de esa imagen emerge una pregunta incómoda: ¿qué nos está pasando como sociedad?

Los indicadores de salud mental muestran una realidad preocupante. Se habla cada vez más de depresión, ansiedad, desmotivación y pérdida de sentido. Uruguay aparece reiteradamente entre los países con mayores niveles de consumo de psicofármacos de la región y el debate sobre la salud mental ha dejado de ser un tema marginal para transformarse en una preocupación nacional.

No es casualidad. Una sociedad que pierde confianza en sí misma también pierde energía para crear, innovar, emprender y producir.

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Tal vez el problema no sea solamente económico. Tal vez sea cultural. Durante años repetimos una frase que parece inofensiva: “acá no pasa”. No pasa la inseguridad, no pasa la polarización, no pasa la crisis institucional, no pasa la pérdida de valores. Sin embargo, una y otra vez terminamos comprobando que sí pasa.

Pero existe otro fenómeno aún más profundo: la normalización silenciosa de la mediocridad. Cada vez resulta más frecuente encontrar explicaciones para todo y responsabilidades para nada. La cultura de la excusa sustituye gradualmente a la cultura del compromiso. Nos acostumbramos a justificar incumplimientos, retrasos, promesas vacías y objetivos que nunca se concretan.

Vivimos en una sociedad donde muchas veces el relato comienza a tener más valor que el resultado. Donde el intento parece suficiente, aunque no se alcance el objetivo. Donde la intención termina reemplazando a la ejecución.

Hace años los uruguayos observábamos con cierta distancia a otros países latinoamericanos donde la palabra parecía tener menos valor que la firma. Hoy debemos preguntarnos con honestidad si no estamos recorriendo parte de ese mismo camino.

Aristóteles sostenía que la virtud no se encuentra en lo que pensamos ni en lo que decimos, sino en aquello que hacemos repetidamente. Somos lo que hacemos. No lo que prometemos hacer.

Y allí aparece una diferencia cultural que vale la pena observar. En muchas sociedades orientales, moldeadas durante siglos por valores de disciplina, honor y responsabilidad colectiva, existe una fuerte correspondencia entre la palabra y la acción. Lo que se dice se hace. El compromiso genera una obligación moral.

En Uruguay parece crecer una lógica distinta: reuniones que terminan sin definiciones, acuerdos que se reinterpretan, promesas que se transforman en intenciones y compromisos que quedan suspendidos en un permanente “después vemos”.

La productividad de una sociedad no depende únicamente de la inversión, la tecnología o la educación. También depende de la confianza. Y la confianza se construye cuando las personas cumplen lo que dicen.

A esta realidad se suma otro fenómeno cada vez más visible: la proliferación de estafas.

No sólo las tradicionales estafas telefónicas dirigidas a adultos mayores, que explotan emocionalmente la confianza y el miedo de personas vulnerables, sino también casos de engaños económicos y comerciales protagonizados por individuos que muchas veces no encajan en el estereotipo clásico del delincuente.

La sorpresa social frente a estos episodios suele expresarse con una frase recurrente: “parecía una buena persona”. Y precisamente allí radica parte del problema.

Las sociedades funcionan sobre mecanismos de confianza. Cuando la palabra pierde valor, cuando el compromiso se relativiza y cuando el incumplimiento deja de generar sanción social, aparecen espacios donde el engaño encuentra terreno fértil.

Las estafas no son únicamente un fenómeno policial o judicial. También constituyen un fenómeno cultural que refleja el debilitamiento progresivo de los vínculos de confianza que sostienen la convivencia y las relaciones económicas.

Quizás exista una conexión más profunda entre la crisis de salud mental, la pérdida de confianza interpersonal, la cultura de la excusa, la degradación del compromiso y el aumento de estas formas de abuso social.

Uruguay tiene enormes fortalezas. Instituciones sólidas, talento humano, estabilidad democrática y capacidad de adaptación. Pero para aprovecharlas deberá recuperar algo que durante mucho tiempo fue una de sus principales virtudes: el valor de la palabra.

La discusión sobre salud mental, productividad, educación, innovación y desarrollo económico quizás tenga un punto de encuentro común que rara vez aparece en el centro del debate público: la confianza.

Y quizás la verdadera pregunta para el Uruguay de esta década no sea cuánto vamos a crecer, sino cuánto estamos dispuestos a reconstruir la confianza que hace posible cualquier crecimiento sostenible.