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La decisión de River Plate con su entrenador tras su complicado comienzo en Segunda división que ya lo compromete con el descenso

River Plate comenzó muy mal la temporada de Segunda división, con un solo empate en cinco partidos y cuatro derrotas

13 de abril de 2026 12:34 hs
Raúl Salazar en River Plate

Raúl Salazar en River Plate

River Plate anunció este lunes la decisión de cesar a su entrenador, Raúl Salazar, tras el complicado y preocupante comienzo de la temporada de Segunda división, luego de descender a esa categoría el año pasado.

Raúl Salazar cesado en River Plate

“Raúl Salazar dejó de ser el entrenador de River Plate”, anunciaron los darseneros en sus redes sociales este lunes al mediodía.

“Agradecemos a él y a todo el equipo de trabajo su profesionalismo y dedicación en su paso por el Club”, indicaron.

Preocupante arranque de River Plate en Segunda División Profesional: mirá la tabla de posiciones tras la cuarta fecha

Colón acentuó la crisis de River Plate al ganarle 4-2: Fénix y Uruguay Montevideo lideran el grupo A y Oriental el B

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River Plate comenzó muy mal la temporada de Segunda división, con un solo empate en cinco partidos y con cuatro derrotas, por lo que solo suma un punto y está colista en la tabla del Grupo B del Torneo Competencia que abre la temporada de la B.

En su debut, perdió 3-1 con Oriental, luego empató 1-1 con Rentistas, jugando en ambos como local, cayó 3-0 en su visita a Plaza Colonia y sucumbió ante Miramar Misiones 1-0 en el estadio Charrúa, antes de la dura derrota frente a Colón.

Raúl Salazar en River Plate
Raúl Salazar en River Plate

Raúl Salazar en River Plate

Además, los darseneros están últimos en la tabla del descenso tras las primeras fechas.

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