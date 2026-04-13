La decisión de River Plate con su entrenador tras su complicado comienzo en Segunda división que ya lo compromete con el descenso
River Plate comenzó muy mal la temporada de Segunda división, con un solo empate en cinco partidos y cuatro derrotas
13 de abril de 2026 12:34 hs
Raúl Salazar en River Plate
River Plate anunció este lunes la decisión de cesar a su entrenador, Raúl Salazar, tras el complicado y preocupante comienzo de la temporada de Segunda división, luego de descender a esa categoría el año pasado.
River Plate comenzó muy mal la temporada de Segunda división, con un solo empate en cinco partidos y con cuatro derrotas, por lo que solo suma un punto y está colista en la tabla del Grupo B del Torneo Competencia que abre la temporada de la B.
En su debut, perdió 3-1 con Oriental, luego empató 1-1 con Rentistas, jugando en ambos como local, cayó 3-0 en su visita a Plaza Colonia y sucumbió ante Miramar Misiones 1-0 en el estadio Charrúa, antes de la dura derrota frente a Colón.