La decisión de River Plate con su entrenador tras su complicado comienzo en Segunda división que ya lo compromete con el descenso

River Plate anunció este lunes la decisión de cesar a su entrenador, Raúl Salazar, tras el complicado y preocupante comienzo de la temporada de Segunda división, luego de descender a esa categoría el año pasado.

Como informó Referí, este domingo Colón acentuó el pésimo arranque de River Plate al vencerlo 4-2 con un hat-trick de Ramiro Quintana, además de un tanto de Lucas Espinosa. Los goles del darsenero fueron de Felipe Chiappini y Maximiliano Burruzo.

“Raúl Salazar dejó de ser el entrenador de River Plate”, anunciaron los darseneros en sus redes sociales este lunes al mediodía.

“Agradecemos a él y a todo el equipo de trabajo su profesionalismo y dedicación en su paso por el Club”, indicaron.

Colón acentuó la crisis de River Plate al ganarle 4-2: Fénix y Uruguay Montevideo lideran el grupo A y Oriental el B

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cariverplateuru/status/2043704320969822502&partner=&hide_thread=false Raúl Salazar dejó de ser el entrenador de River Plate.



Agradecemos a él y a todo el equipo de trabajo su profesionalismo y dedicación en su paso por el Club. pic.twitter.com/tHlYAxxQKv — C. A. River Plate (@cariverplateuru) April 13, 2026

River Plate comenzó muy mal la temporada de Segunda división, con un solo empate en cinco partidos y con cuatro derrotas, por lo que solo suma un punto y está colista en la tabla del Grupo B del Torneo Competencia que abre la temporada de la B.

En su debut, perdió 3-1 con Oriental, luego empató 1-1 con Rentistas, jugando en ambos como local, cayó 3-0 en su visita a Plaza Colonia y sucumbió ante Miramar Misiones 1-0 en el estadio Charrúa, antes de la dura derrota frente a Colón.

Raúl Salazar en River Plate Raúl Salazar en River Plate

Además, los darseneros están últimos en la tabla del descenso tras las primeras fechas.