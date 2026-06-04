Cómo funciona la web para encontrar a tu "gemelo" en el mundo

La posibilidad de encontrar a una persona con rasgos físicos muy similares siempre despertó curiosidad. Ahora, una plataforma permite comparar fotografías y descubrir quién es el familiar, antepasado o personaje histórico que más se parece a cada usuario.

La herramienta fue desarrollada por FamilySearch , una organización dedicada a la investigación genealógica, donde utiliza tecnología de reconocimiento facial para analizar imágenes y detectar similitudes entre rostros. El servicio, conocido como "Compare-a-Face" , ganó relevancia por su capacidad para identificar posibles "doppelgängers" , término alemán utilizado para describir a los dobles o personas con una apariencia muy parecida.

Para utilizar la herramienta es necesario subir una fotografía propia o seleccionar imágenes almacenadas dentro del árbol genealógico de FamilySearch . Luego, el sistema compara los rasgos faciales con fotografías de familiares, antepasados y algunas figuras históricas incluidas en la base de datos.

Tras el análisis, la plataforma muestra un porcentaje de similitud y ordena los resultados según el grado de parecido. De esta manera, los usuarios pueden descubrir si se asemejan más a un abuelo, un primo lejano o incluso a un ancestro de generaciones anteriores.

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La organización explica que las personas suelen compartir más características físicas con familiares lejanos que con completos desconocidos debido a la herencia genética. Por eso, la herramienta está orientada principalmente a comparar rostros dentro de una misma línea familiar.

¿Qué dice la ciencia sobre los "gemelos" perdidos en el mundo?

El experto en Genética de la Universidad de Barcelona, Manel Esteller, publicó un estudio en el que reveló algo inédito sobre los "dobles" que tenemos por el mundo: más allá de las características físicas, las personas podrían compartir variaciones similares de su ADN, como también rasgos en el comportamiento y en la personalidad. El hallazgo puede abrir puertas en campos de investigación relacionados, por ejemplo, con la detección de enfermedades.

"La aparición de dobles de una persona, como si fueran fotocopias, ha sido motivo de atención en las artes y la cultura popular, pero nunca había sido abordado desde el punto de vista científico”, explicó en diálogo con ciberisciii.es. "Lo que hemos hecho ha sido recopilar el mismo material biológico de estos individuos extremadamente parecidos (también llamados “look-alike” en inglés o “Doppelgänger” en alemán) para ver si encontrábamos una razón objetiva de su similitud”, sumó.

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Según se detalla en el artículo publicado en la revista Cell Reports, las personas con parecidos razonables fueron sujetas a programas de reconocimiento facial que permitieron descubrir parejas de individuos que eran casi indistinguibles entre sí. Después se analizó su secuencia de ADN (genoma), su perfil epigenético (mecanismos de regulación del genoma) y su composición de microbios (microbioma).

Los resultados permitieron descubrir que los dobles humanos comparten variaciones similares de su ADN, particularmente en relación con los genes involucrados en la formación de la boca, la nariz, los ojos, la barbilla y la frente.