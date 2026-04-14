River Plate confirmó a Damián Santín como su nuevo entrenador tras la salida de Raúl Salazar, en medio de su crisis deportiva

Damián Santín es el nuevo entrenador de River Plate, que en las últimas horas había confirmado la salida de Raúl Salazar luego de la derrota 4-2 ante Colón, que acentuó la crisis deportiva del darsenero en su vuelta a la Segunda División Profesional tras 22 años.
"Damián Santín es el nuevo Director Técnico de River Plate. Lo acompañará Diego Santín como ayudante de campo, preparador físico Gonzalo Barreiro y entrenador de arqueros Hector Burguez. ¡Bienvenido, Damián!", escribió el club en sus redes sociales este martes por la mañana.
Santín viene de dirigir a Colón en la temporada 2025, club al que metió en los playoffs de Segunda, donde perdió en semifinales con Deportivo Maldonado. Tiene en su haber dos ascensos a Primera: con Villa Española en 2020 y con Racing en 2022.
El hijo de Sergio Santín tuvo dos experiencias en Primera, ambas en 2023. Arrancó ese año con Fénix, pero fue cesado tras ganar solo uno de los primeros nueve partidos. Meses después asumió en Cerro, club con el que se salvó del descenso.
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Su llegada se da luego de que la directiva darsenera cesara a Salazar en medio de un mal arranque en la temporada 2026. River está último en su serie del Torneo Competencia con 1 punto en cinco partidos, obtenido ante Rentistas, con cuatro goles a favor y ocho en contra.
El DT había llegado al club al final de la temporada 2025, con el club ya a pasos de descender, y había obtenido buenos resultados en la recta final del Torneo Clausura (con el descenso ya consumado) que le permitieron seguir en el cargo.
En total dirigió 16 partidos a River Plate, con solo tres victorias, cuatro empates y nueve derrotas, con 13 puntos obtenidos de los 48 disputados, un porcentaje del 27%.