River Plate confirmó a Damián Santín como su nuevo entrenador tras la salida de Raúl Salazar, en medio de su crisis deportiva

Damián Santín es el nuevo entrenador de River Plate , que en las últimas horas había confirmado la salida de Raúl Salazar luego de la derrota 4-2 ante Colón , que acentuó la crisis deportiva del darsenero en su vuelta a la Segunda División Profesional tras 22 años.

"Damián Santín es el nuevo Director Técnico de River Plate . Lo acompañará Diego Santín como ayudante de campo, preparador físico Gonzalo Barreiro y entrenador de arqueros Hector Burguez . ¡Bienvenido, Damián!", escribió el club en sus redes sociales este martes por la mañana.

Santín viene de dirigir a Colón en la temporada 2025, club al que metió en los playoffs de Segunda , donde perdió en semifinales con Deportivo Maldonado . Tiene en su haber dos ascensos a Primera : con Villa Española en 2020 y con Racing en 2022.

El hijo de Sergio Santín tuvo dos experiencias en Primera, ambas en 2023 . Arrancó ese año con Fénix , pero fue cesado tras ganar solo uno de los primeros nueve partidos . Meses después asumió en Cerro, club con el que se salvó del descenso.

Colón acentuó la crisis de River Plate al ganarle 4-2: Fénix y Uruguay Montevideo lideran el grupo A y Oriental el B

La decisión de River Plate con su entrenador tras su complicado comienzo en Segunda división que ya lo compromete con el descenso

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cariverplateuru/status/2044008783915950144?s=20&partner=&hide_thread=false Damián Santín es el nuevo Director Técnico de River Plate.



Lo acompañará Diego Santín como ayudante de campo, preparador físico Gonzalo Barreiro y entrenador de arqueros Hector Burguez.



¡Bienvenido, Damián! pic.twitter.com/iPbSQrykOO — C. A. River Plate (@cariverplateuru) April 14, 2026

Su llegada se da luego de que la directiva darsenera cesara a Salazar en medio de un mal arranque en la temporada 2026. River está último en su serie del Torneo Competencia con 1 punto en cinco partidos, obtenido ante Rentistas, con cuatro goles a favor y ocho en contra.

El DT había llegado al club al final de la temporada 2025, con el club ya a pasos de descender, y había obtenido buenos resultados en la recta final del Torneo Clausura (con el descenso ya consumado) que le permitieron seguir en el cargo.

En total dirigió 16 partidos a River Plate, con solo tres victorias, cuatro empates y nueve derrotas, con 13 puntos obtenidos de los 48 disputados, un porcentaje del 27%.