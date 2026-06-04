El país que no tiene capital, vende su nacionalidad, cuenta con menos de 10 mil habitantes y busca cambiar su nombre en pleno 2026

En medio del océano Pacífico existe uno de los países más pequeños y particulares del mundo. Se trata de Nauru , una isla independiente con menos de 10 mil habitantes que ahora impulsa un histórico cambio: modificar oficialmente su nombre en pleno 2026.

El gobierno local propuso reemplazar "Nauru" por "Naoero" , una denominación vinculada al idioma y la identidad cultural originaria del país. La iniciativa ya avanzó en el Parlamento y deberá ser sometida a un referéndum nacional.

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Además de su ínfimo tamaño, la nación tiene otra particularidad: no cuenta con una capital oficial reconocida por su Constitución. Aunque el distrito de Yaren funciona como centro administrativo y sede gubernamental, técnicamente no tiene capital.

¿Por qué Nauru quiere cambiar su nombre?

La propuesta fue presentada por el presidente David Adeang, quien sostiene que el nombre "Naoero" representa de manera más fiel la historia y la cultura local.

Según explicó el gobierno nauruano, el término "Nauru" surgió porque los colonizadores y extranjeros no podían pronunciar correctamente el nombre original de la isla.

image David Adeang, presidente de Nauru

Las autoridades señalaron que el objetivo es abandonar una denominación heredada del período colonial y recuperar una identidad vinculada a la lengua tradicional del país. Si el referéndum es aprobado, el nuevo nombre comenzará a utilizarse en documentos oficiales, organismos internacionales y representaciones diplomáticas.

La isla estuvo bajo dominio alemán desde fines del siglo XIX y luego fue administrada por Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido antes de independizarse en 1968.

¿Cómo es Nauru, el país más pequeño de Oceanía?

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Nauru tiene apenas 21 kilómetros cuadrados de superficie y una población cercana a los 9.500 habitantes, lo que la convierte en una de las naciones menos pobladas del planeta.

La economía del país estuvo históricamente ligada a la explotación de fosfato, un recurso que llegó a convertir a la isla en uno de los territorios con mayores ingresos per cápita del mundo. Sin embargo, décadas de minería dejaron gran parte del territorio inhabitable.

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Actualmente, el país enfrenta problemas económicos y ambientales, además de las consecuencias del cambio climático y el aumento del nivel del mar. Incluso lanzó programas de ciudadanía por inversión para financiar proyectos de adaptación climática.

Otra de las curiosidades de Nauru es que no tiene ciudades formales. El territorio está dividido en distritos y la vida política se concentra principalmente en Yaren, donde funciona el Parlamento y las oficinas gubernamentales.

De concretarse el cambio de nombre, el país pasaría a llamarse oficialmente "Naoero", en una decisión que buscará reforzar su identidad nacional y diferenciarse de su pasado colonial.