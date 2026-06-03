Delante de Orsi el presidente del INALE definió a la lechería en Uruguay: "Una cultura de vida"

El tambo es “un lugar de generación de valores y crecimiento personal” y “una cultura de vida” , afirmó Ricardo De Izaguirre , presidente del Instituto Nacional de la Leche (Inale) , en la apertura del Foro INALE 2026 , titulado "Desafíos y oportunidades de nuestra lechería " .

En el auditorio "Mario Benedetti" de la Torre de las Telecomunicaciones de Antel, colmado por público, este miércoles 3 de mayo, el titular del Inale remarcó que “la lechería es sinónimo de familia, de lazos y de relaciones” .

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El Foro INALE es un espacio de articulación e intercambio dirigido a industriales, productores, trabajadores, técnicos, investigadores, autoridades gubernamentales e interesados vinculados a la cadena láctea. Su objetivo es contribuir al análisis y la reflexión sobre la evolución de la economía lechera, a partir de sus principales factores de competitividad. Esta edición planteó un enfoque sobre desafíos y oportunidades de la lechería desde una mirada ambiental, genética y de mercados. Participaron más de 200 personas del sector lechero accediendo a actualizaciones técnicas, nuevos conocimientos e información sobre tendencias internacionales.

Este año en el foro un contenido clave fue analizar las perspectivas del sector con foco en los desafíos relacionados con la apertura de mercados en Europa -tras la firma de los acuerdos Mercosur-Unión Europea (UE) y Mercosur-Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA)-; en el sudeste asiático; y en Canadá.

Con base en el informe de Presidencia de la República, De Izaguirre, en su oratoria, insistió en el valor del cooperativismo como eje del sector y reconoció a dos organizaciones por sus “aportes significativos al desarrollo de la agropecuaria nacional”: Conaprole, al cumplir 90 años de su fundación, y la Federación Uruguaya de Grupos CREA (Fucrea), que celebra 60° aniversario.

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Orsi: "Si esto no funciona, todo lo demás se cae"

Desde Presidencia de la República se destacó que por primera vez, en 19 años, un presidente concurrió al Foro INALE.

Yamandú Orsi, tras el acto inaugural, consideró al sector lácteo como uno de los más pujantes y desafiantes del país: “Es una buena época de la lechería”, sostuvo, en una rueda de prensa.

Opinó que, desde el Estado, “no hay que bajar los brazos cuando se va bien”, porque “hay que estar preparados cuando los datos no sean tan buenos”, debido a la volatilidad de precios, el mercado y la afectación climática al sector.

En cuanto a los desafíos, Orsi explicó que los procesos de integración, así como los acuerdos con la UE y con la EFTA generan “goles seguros” en algunas áreas y dudas en otras, como algunos subproductos, como el queso, por los cuales “se debe trabajar fuerte”.

“Esto es lo que nos sostiene: el agro, la producción, la industria, los servicios. Si esto no funciona, todo lo demás se cae”, concluyó.

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20 mil empleos en la cadena lechera

El ministro interino de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carambula, en su exposición destacó que recientemente la lechería uruguaya aumentó la remisión un 10,2% en producción líquida y un 11,5% en sólidos y registró un incremento de 13% en las exportaciones en relación al año anterior, eso con base en un sector que involucra a casi 3.000 productores lácteos y que genera 20.000 puestos de trabajo en toda la cadena agroindustrial.

Carámbula detalló, además, la denominada "hoja de ruta" del gobierno y los desafíos para el sector:

Mayor autonomía para el INALE

Acceso a la tierra a través del Instituto Nacional de Colonización

Construcción del fideicomiso de salud animal con una perspectiva integral

Mayor competitividad para el sector, con la energía como tema central

Promoción del riego en beneficio del aumento de la producción y la estabilidad para reducir riesgos

Más infraestructura, en particular, la caminería, para mejorar la movilidad

Diversificación de mercados y productos buscando alternativas, sobre todo, en torno al queso

Profundización del vínculo con el Mercosur incluidas normas sanitarias, en el marco del acuerdo con la UE

Resignificar herramientas financieras del sector creadas en momentos de crisis

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Tres datos de la agroindustria láctea

En 2025 aumentó un 5% la cantidad de productos lácteos vendidos al exterior, en comparación con 2024, según el informe anual de comercio exterior que elabora Uruguay XXI. A esto, añade el reporte, se sumó el incremento del 9% en los precios. El principal país de destino de los lácteos uruguayos fue Argelia, con compras por US$ 343 millones de dólares, seguido por Brasil, con US$ 242 millones. Los lácteos de producción nacional llegaron a 80 mercados durante 2025. Con el 7% del total de ventas la lechería se posicionó como el cuarto rubro con mayores ventas al exterior, solo superada por la carne bovina, la celulosa y la soja.