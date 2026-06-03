Día de la Exportación: lo que pretenden los empresarios y la mirada extranjera sobre Uruguay

El Día de la Exportación fue la ocasión para que un grupo de embajadores extranjeros comentaran visión sobre Uruguay . Desde el lado local, los empresarios plantearon debilidades y amenazas, además de algunas fortalezas .

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Los exportadores celebraron su día con una nutrida agenda de expositores extranjeros, la presidenta de la gremial, Carmen Porteiro , y el presidente del Banco República, Álvaro García . Los embajadores Petros Mavromichalis, Huang Yazhong y Lou Rinaldi se refirieron a la reciente firma del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, el relacionamiento con China y el comercio con Estados Unidos . En la mesa principal se ubicó el presidente Yamandú Orsi que escuchó una parte de las exposiciones.

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Previamente, Porteiro hizo mención a la actualidad exportadora y planteó que el país tiene que centrarse en la búsqueda del crecimiento y el posterior derrame de la economía. Pero en ese camino los empresarios perciben limitaciones para ser competitivos. Allí enumeró que se debe mejorar la facilitación del comercio, el acceso a mercados, el costo país y también apuntalar la innovación . La gremial estima que un aumento de 1% de las exportaciones puede generar en el largo plazo una mejora de 0,6% del Producto Interno Bruto (PIB) .

Pero advirtió que “un acuerdo comercial sin competitividad no alcanza; la innovación sin mercado no escala”.

Como fortalezas mencionó la institucionalidad, el liderazgo en energías renovables y la ubicación geográfica del país.

porteiro Carmen Porteiro, presidenta de la Unión de Exportadores (UEU) Dante Fernández / FocoUY

En el caso de las debilidades resaltó el bajo crecimiento estructural, la pérdida de competitividad y una regulación compleja y costosa. Por último, entre las amenazas señaló posibles cambios en las reglas de juego y la inestabilidad mundial.

Mavromichalis (UE) expuso que para el bloque europeo Uruguay es “mucho más que un socio”.

“Uruguay es un proveedor confiable, con instituciones sólidas”, dijo. El embajador expuso que la UE es el principal inversor en Uruguay con 13.700 millones de euros, que representan el 46% de la IED a nivel local.

Desde su visión, el acuerdo entre los dos bloques es un punto de inflexión histórico que puede convertirse en la asociación económica más importante del mundo.

El embajador Yazhong (China) destacó la complementariedad económica entre los dos países y apuntó a profundizar las relaciones comerciales. Dentro de algunos años, la clase media china agrupará a 800 millones de habitantes y habrá necesidad de importar más alimentos provenientes de Uruguay. “Hay una demanda sostenible y creciente, con enormes posibilidades por explorar”, aseguró el diplomático.

El mensaje del norteamericano Lou Rinaldi fue claro: “Estados Unidos confía en Uruguay”.

Destacó que en su país hay predilección por los cortes vacunos de alta calidad y en ese segmento Uruguay tiene un lugar de relevancia. Pero añadió que se puede profundizar más la relación bilateral. “Queremos que haya más exportaciones uruguayas y que más productos de tecnología de Estados Unidos lleguen a Uruguay”, dijo.

“La relación es fuerte, pero puede ser todavía más fuerte”, concluyó.

Mercosur y acuerdo con Japón

El evento contó con un capítulo dedicado al Mercosur en el que participaron la directora para Asuntos de Integración y Mercosur de Cancillería, Paola Repetto, y los embajadores Didier Olmedo y Alan Beraud, de Paraguay y Argentina, respectivamente.

HJ0ygEpXwAAXjh_ Didier Olmedo, Alan Beraud y Paola Repetto Unión de Exportadores

La uruguaya informó que en los próximos días pueden surgir novedades en las negociaciones para la firma de un acuerdo comercial entre el Mercosur y Japón.

Para Olmedo un aspecto estratégico es avanzar en el relacionamiento con el sudeste asiático. Refiriéndose a Uruguay expresó que es el quinto país de origen de la inversión extranjera de Paraguay.

A su turno, Beraud resaltó el repunte que se produjo en los últimos años del comercio intra Mercosur, con fuerte importancia del sector industrial y energético. También mencionó la necesidad de trabajar en la eliminación de la Tasa Consular.