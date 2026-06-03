La CAU le levantó la sanción a Déborah Rodríguez, que podrá competir en el Panamericano y agradeció a Peñarol por la "contención" en el proceso

La Confederación Atlética del Uruguay (CAU) le levantó la sanción preventiva que su presidente, Iván García , le había impuesto a Déborah Rodríguez este 1° de junio luego de que la atleta olímpica compitiera y fuera medalla de oro en el Iberoamericano de Lima, Perú, el pasado domingo 31.

Como informó Referí, ese día, en la cena de la delegación uruguaya, la corredora acusó al titular de la CAU de haberle faltado "el respeto" durante el torneo al no hacer una gestión "viable" para que su entrenador Andrés Barrios tuviera acceso a los hospedajes que brindaba la organización local del evento.

20260412 Déborah Rodríguez medalla de oro en la primera edición de la Copa Sudamericana de Semifondo y Fondo en Villavicencio, en 800 m

En la mesa, la atleta le dijo a García que estaba “fallando mucho” como presidente, antes de una competencia en la que se jugaba su medalla y su trabajo, y que cuando le “meten la mano en el bolsillo” era capaz de “cualquier cosa”.

Presidente de la CAU suspendió a Déborah Rodríguez luego de su medalla de oro y Peñarol exigió que revea su postura para que compita en el Panamericano de junio

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La deportista le señaló que era la última vez que se metía con su trabajo, su “salud mental” y la de su entrenador.

“No voy a permitir que me faltes el respeto no atendiéndome el teléfono, ni antes de una competición, haciéndome la vida imposible con gestiones que eran viables que la federación tenía la posibilidad de hacerlas y no las hizo”, le dijo Rodríguez.

“No te metas conmigo y no te metas con mi trabajo”, señaló.

Luego de escucharla, García señaló que no podía permitir una “falta de respeto” como esa y que la corredora debía entender que hay “jerarquías”.

El suceso ocurrió después de que la conquistara la medalla de oro de los 800 metros convirtiéndose en la atleta uruguaya con más medallas en le historial del certamen, saltando por encima de las cinco preseas de Heber Viera.

Tras ese episodio, García decidió aplicarle una sanción preventiva, la que podría haberla dejado afuera del inminente Campeonato Panamericano de Atletismo de Medellín a realizarse del 29 al 31 de junio, para el que estaba entrenando especialmente con apoyo del Comité Olímpico Uruguayo (COU).

Por ese motivo, desde Peñarol, el club al que representa Déborah Rodríguez, solicitaron a García que revea su postura ya que entendieron que según los estatutos de la CAU “en ningún caso le otorga el poder de decidir por sí” para tomar una decisión de ese calibre.

Además, la atleta recurrió a su abogado, Pablo Ferrari, para buscar una solución al asunto antes de iniciar acciones legales, lo que llegó a buen puerto este martes.

Levantan la sanción a Déborah Rodríguez

Déborah Rodríguez anunció este martes en sus redes que el asunto estaba solucionado y que se le había levantado la sanción.

“Luego de la reunión con la CAU con mi abogado Pablo Ferrari, me confirma que se ha levantado mi suspensión y participaré en los Panamericanos de Medellín este mes”, señaló la corredora de 33 años.

ps-819235-jpg..webp Deborah Rodríguez Jonnathan Oyarzun/Santiago 2023 via Photosport

“Agradezco su intervención y superada esta instancia daré lo mejor para Uruguay, como siempre”, agregó.

Además, la atleta tuvo palabras de agradecimiento para Peñarol y su comisión de atletismo.

“Más que orgullosa de ser parta de Peñarol Atletismo que desde el primer momento me acompañaron incondicionalmente para remediar esta situación. ¡Su contención e incondicionalidad fue fundamental en todo este proceso! ¡Gracias Leo Viñas, Carmen y familia!”, señaló Rodríguez.