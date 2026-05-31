El atletismo de Uruguay brilló en el Iberoamericano de Lima: Déborah Rodríguez campeona y nuevo oro para Valentín Soca

Una vez más el atletismo uruguayo brilló a nivel internacional. En el marco del Campeonato Iberoamericano de Lima, la delegación celeste cosechó cuatro medallas, tres de ellas de oro y una de bronce. Además, se batió un longevo récord nacional.

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El viernes, en la primera jornada, Valentín Soca ganó con holgura los 10.000 m con sensacional actuación.

Este domingo ganó otra medalla de oro , en el 1.500 m, al vencer apretadamente al brasileño Leonardo Santos de Jesús. Su tiempo fue de 3.41.17.

Brillante el uruguayo Santiago Catrofe que llegó segundo en la Great Manchester Run y la peleó hasta el último instante; mirá el video

Medalla de oro para Uruguay: Valentín Soca ganó en los 10.000 metros del Iberoamericano de atletismo de Lima 2026

Antes, Déborah Rodríguez se convirtió en la deportista uruguaya con más medallas en el historial iberoamericano al ganar también la medalla de oro del 800 m.

Rodríguez llegó a su sexta medalla y dejó atrás las cinco conquistadas por Heber Viera.

Con esa conquista superó el récord que compartía con Pía Fernández y ahora es la única uruguaya mujer con tres oros en esta clase de certámenes.

Ese honor lo comparte, en la rama masculina, con Andrés Silva.

Rodríguez, de 33 años, ganó los 800 m con una marca de 2.03.39.

Su primer Iberoamericano fue en San Fernando 2010 donde fue quinta en su serie de 400 vallas. En Barquisimeto 2012 fue octava en la misma prueba.

Su primera medalla llegó en San Pablo 2014 donde fue medalla de plata en 400 vallas.

En Río 2016 ganó su primer oro, en 400 vallas.

En Trujillo 2018 disputó por primera vez el 800 m, su actual prueba, y fue medalla de plata.

En Alicante 2022 fue oro en el 800 m y en Cuiabá 2024 fue medalla de bronce.

Emiliano Lasa medalla de bronce

Lasa, de 36 años, ganó el sábado la medalla de bronce del salto largo con una marca de 7,88 metros.

Lasa debutó en estos certámenes con un cuarto puesto en San Pablo 2014.

Fue oro en Río 2016 y Alicante 2022, y también había ganado el bronce en Trujillo 2018 por lo que esta fue su cuarta medalla.

Récord nacional de Nahuel Laguna

Otro destaque que tuvo Uruguay fue la marca que realizó Nahuel Laguna en 110 vallas, quien batió el récord nacional con un registro de 14.87.

El récord nacional estaba vigente desde el 27 de octubre de 1984 con un tiempo de 14.89 por parte de Javier Olivar.

El pupilo de Laura González venía acercándose al récord y en abril de este año, en Buenos Aires, ya lo había arañado.

El del 110 vallas era el tercer récord más longevo de la rama masculina solo superado por el 5,00 metros de Fernando Ruocco de salto con garrocha que data del 20 de junio de 1980 y el mítico 63,18 metros de Darwin Piñeyrúa del 4 de mayo de 1974.

Otro que se superó fue Adrián Nicolari quien logró su mejor marca personal en 100 m llanos con 10.48. Santiago Lazar realizó 10.55 en la misma prueba.

En el 200 m, Lazar registró un tiempo de 21.18 con viento superior al permitido para lograr mejor marca, +3,5 de metros por segundos. Fue quinto en su serie.

Juan Pedro Álvarez fue sexto en su serie de 200 m con 21.41.

Millie Díaz fue sexta en salto triple con 12,33 metros.

Sebastián Daners fue décimo en salto alto con 1,95 metros.

Pia Fernández abandonó los 1.500 m.

Katherin Cardozo fue décima en 5.000 m con 17.18.50.

Lorena Aires fue quinta en salto alto con 1,73 m.

Gonzalo Gervasini fue 13° en 1.500 m, donde ganó Soca, con 3.52.63.

Lautaro Techera fue sexto en lanzamiento de jabalina con 67,90 metros.