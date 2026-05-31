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Brillante el uruguayo Santiago Catrofe que llegó segundo en la Great Manchester Run y la peleó hasta el último instante; mirá el video

El atleta punteó en parte de la competencia y no le dio para el sprint final por lo que llegó a solo 2 centésimas del ganador, el etíope Selemon Barega

31 de mayo de 2026 13:11 hs

El atleta uruguayo Santiago Catrofe vivió un domingo muy particular y especial ya que terminó segundo en la Great Manchester Run, en Inglaterra, la que terminó peleando palmo a palmo hasta el instante final con el ganador, Selemon Barega.

El atleta fue punteando en buena parte del trayecto, pero no le alcanzó para el sprint final.

La citada carrera se disputó este domingo con mucho público acompañando a la misma.

La distancia recorrida fue de 10 kilómetros.

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Vale recordar que Catrofe viene de romper el récord sudamericano en los 3.000 metros en la primera etapa de la Liga de Diamante 2026 en Shanghái hace 15 días.

Santiago Catrofe en un nivel notable

Santiago Catrofe se mostró con aire suficiente como para poder definir la Great Manchester Run 2026 este domingo en la mañana inglesa.

El uruguayo fue uno de los grandes atractivos y terminó segundo por muy poco, ya que a falta de metros lo pasó Selemon Barega, el ganador.

El etíope que se llevó la medalla de oro de la prueba marcó un tiempo de 27 segundos 37 centésimas.

Mientras tanto, Catrofe, que fue segundo, llegó a solo 2 centésimas detrás con una marca de 27 segundos y 39 centésimas.

Oscar Chelimo de Uganda fue el tercero con 27 segundos y 42 centésimas.

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