Programa del CED liderado por Lacalle Pou cerró las inscripciones con más de 1.500 aspirantes

El Centro de Estudios para el Desarrollo ( CED ) cerró las postulaciones para la segunda edición del Programa de Alta Dirección para la Gestión Pública, liderado por el expresidente Luis Lacalle Pou .

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Esta vez el programa tiene más de 1.500 aspirantes , más que los 1.300 de la primera edición. En 2025 se seleccionaron 35 participantes de ese total para participar de las clases del expresidente.

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Además de Lacalle Pou, se encuentran como docentes la exministra de Economía Azucena Arbeleche , el excanciller Omar Paganini , el empresario Nicolás Jodal , el presidente del CED Hernán Bonilla y su director ejecutivo Agustín Iturralde .

Luis Lacalle Pou en el Programa de Alta Dirección para la Gestión Pública del CED Luis Lacalle Pou en el Programa de Alta Dirección para la Gestión Pública del CED

Las clases semanales de dos horas duración comenzarán el próximo miércoles 1° de julio. Desde la institución indicaron que "la promoción del servicio público y la formación de cuadros de alto impacto es una de las áreas de trabajo prioritarias" del expresidente.

El programa "busca generar conciencia sobre el rol y las responsabilidades del servicio público". La propuesta incluye "formación de primer nivel, con contenidos técnicos y aprendizaje aplicado".

En 2025 la iniciativa estuvo dirigida a personas entre 25 y 40 años, profesionales universitarios y con experiencia específica en el área laboral. En total fueron 12 clases semanales, cada una de dos horas de duración, según la información del centro de estudios.