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La foto que compartió Valeria Ripoll con Luis Lacalle Pou: el motivo de la reunión y los temas que abordaron

La foto difundida por Ripoll se conoce, además, en momentos en que Luis Lacalle Pou se prepara para volver a participar de un acto político partidario

17 de julio de 2026 7:35 hs
llpripoll

La excandidata a vicepresidenta por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, publicó una fotografía junto al expresidente Luis Lacalle Pou en su cuenta de Instagram y destacó el encuentro que mantuvieron, en el que conversaron sobre la situación del país y los desafíos de cara al futuro.

La imagen, que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, generó repercusión entre sus seguidores y una intensa participación en la sección de comentarios, donde predominaron los mensajes de respaldo tanto a Ripoll como a Lacalle Pou, aunque también hubo cuestionamientos.

Entre las respuestas aparecieron expresiones como "Vuelve Presidente!!! Por lejos el mejor!!!", "Ex y futuro presidente" y "Hay equipo", mientras que otros usuarios manifestaron reparos con comentarios como "Si es así... no lo voto" o "Faltan 3 años. Seamos oposición".

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"Siempre es un gusto intercambiar ideas con el expresidente. Hoy, junto a él, conversamos sobre la realidad que vive nuestro país, los desafíos del presente y la importancia de seguir trabajando con compromiso por el futuro de todos los uruguayos", escribió Ripoll en la publicación.

Lacalle Pou prepara su regreso a un acto político en agosto

La imagen difundida por Ripoll se conoce, además, en momentos en que Luis Lacalle Pou se prepara para volver a participar de un acto político partidario. El expresidente hablará el próximo 9 de agosto en una actividad organizada por el Partido Nacional en el marco de los festejos por el 190° aniversario de la colectividad.

Será una de sus primeras intervenciones políticas desde que dejó la Presidencia de la República el 1° de marzo de 2025, cuando asumió Yamandú Orsi. Tras finalizar su mandato, Lacalle Pou había anunciado que volvería a militar en el Partido Nacional, aunque aclaró que permanecería fuera de la "primera línea" de la actividad política.

Desde entonces, sus apariciones públicas fueron contadas. Una de ellas ocurrió durante las elecciones de los representantes al Directorio del Partido Nacional, cuando llamó a comenzar a pensar "en el 2029". Otra tuvo lugar en octubre de 2025, tras el anuncio del gobierno de Yamandú Orsi de rescindir el contrato con el astillero Cardama.

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