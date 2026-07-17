Incertidumbre por el futuro del uruguayo Cristhian Stuani en Girona, que anunció la renovación del otro histórico veterano con el que negociaba

El futuro del uruguayo Cristhian Stuani en Girona sigue siendo una incógnita luego de que el club anunciara este viernes la renovación de otro de los veteranos del plantel con los que negociaba, el central David López.

El 30 de junio acabó el contrato del uruguayo de 39 años de edad, máximo goleador de la historia del club y leyenda de Montilivi.

Hace dos semanas Girona informó de que les había presentado una oferta de renovación a Stuani y a López y que las partes estaban en un proceso de negociación, pero en el caso del delantero no han trascendido más novedades.

El veterano central David López finalizó contrato con el Girona el pasado 30 de junio, pero continuará defendiendo la camiseta rojiblanca después de alcanzar un acuerdo con el club para prolongar su vinculación un año más, hasta el 30 de junio de 2027.

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El Girona, que esta temporada competirá en LaLiga Hypermotion (Segunda División del fútbol español) tras descender de Primera, hizo oficial el acuerdo este viernes y destacó la continuidad de "uno de los futbolistas más experimentados del vestuario", un jugador clave dentro y fuera del campo que ha jugado 86 partidos como rojiblanco desde su llegada a Montilivi (2022).

"Las lesiones limitaron su protagonismo la temporada pasada, pero el club ha apostado por mantener un jugador que aporta experiencia y jerarquía", añade el texto.

David López, de 36 años, según el club gerundense, ha sido "protagonista de alguno de los momentos más brillantes de la historia del Girona", como la tercera posición de la temporada 2023-2024 y la clasificación para la Liga de Campeones.

Pasó a la historia como el primer goleador de la entidad en la máxima competición continental, con un gol ante el Feyenoord en octubre de 2024.

En su currículum también destacan 237 encuentros con el Espanyol, 79 con el Nápoles, con un título de la Supercopa italiana, y 40 con el Huesca.

EFE