"Estoy a punto de rendirme": las lágrimas de Aldana Sabatel, la mejor maratonista en Uruguay, al no conseguir patrocinadores y repasar como los abusos afectaron su prometedora carrera

La atleta uruguaya Aldana Sabatel , quien actualmente es la mejor maratonista en Uruguay tras la última Maratón de Montevideo , solo superada por la estrella celeste Julia Paternain, quien ha competido a nivel internacional, hizo una publicación en sus redes sociales en las que contó las dificultades que tiene para conseguir patrocinadores.

Como les pasa a varios deportistas y equipos, la corredora de Maldonado busca apoyos para desarrollar su carrera, lo que generalmente no resulta sencillo y más en momentos en que a los deportistas de elite le han salido como competencia influencers que dan más visibilidad a las marcas, lo que ha llevado a que quienes intentan ser profesionales además de entrenar, y muchos trabajar, deban incursionar también en el manejo de sus redes para llegar a las firmas comerciales.

Sabatel, quien suele realizar videos mostrando sus entrenamientos y dando recomendaciones a los corredores, publicó este miércoles un video en el que repasó las peripecias para buscar patrocinadores.

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“A punto de rendirme estoy”, contó la atleta de 30 años en un mensaje dirigido a sus seguidores. “Por favor, decime algo que justifique seguir, porque todo es tan cuesta arriba, todo es una lucha, todo es respuesta negativa, todo es o no hay presupuesto, o no me consideran un atleta elite , o me van a tener en cuenta en un futuro para futuras acciones o se pasó el tiempo”.

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“O sea, la verdad, estoy a punto de rendirme porque todo se está haciendo tan difícil. Y miren que yo meto, meto y meto, pero no puedo entender. Es tan devastador. O sea, por favor, díganme algo que justifique seguir”, agregó la corredora que actualmente tiene la segunda mejor marca uruguaya femenina de la temporada en maratón (2:57:00), realizada en Uruguay, como ella destaca, solo superada por Paternain (2:25:47) en la última Maratón de Londres.

“Quiero recuperar un lugar que nunca tendría que haber perdido”

Luego, en otro video con lágrimas en sus ojos, Sabatel repasó el caso de abuso que ya denunció ante la justicia y cómo eso la afectó, luego de haber comenzado su carrera deportiva en la que a los 12 años irrumpió como una promesa del atletismo, representando a Uruguay, con victorias, podios y medallas.

Aldana Sabatel

A los 19 años tuvo que pausar su carrera, tras siete años de abusos de su exentrenador, en un caso que decidió hacer público y denunciar al cumplir sus 26.

En 2023 decidió retomar su carrera deportiva, volviendo a entrenar y competir en carreras de calle, logrando triunfos y podios, y con su segundo puesto en la Maratón de Montevideo 2026, donde fue la mejor uruguaya.

La foto que subió Aldana Sabatel para acompañar su posteo

“Y ¿sabes lo que me duele más? Y no se trata de victimizarse, sino de responsabilidad. Es que yo no tuve la oportunidad de desarrollarme profesionalmente”, comentó este miércoles en un video.

“O sea, por parte de mi familia sí, lo probé. Intenté carreras universitarias como medicina, como nutrición, pero no podía. Yo quedé, nadie se hizo responsable de los siete años que yo viví de maltrato, de abuso, de presión, de sobreentrenamiento, que todo me cayera encima, que yo no podía estudiar. Yo les juro que me sentaba frente a los libros y tenía una angustia por dentro que me comía. Yo era una alumna 12 en el liceo, ¿entienden? Y yo me sentaba ahí frente a los libros y no podía y lloraba y comía compulsivamente hasta que me doliera el estómago, lloraba y lloraba y lloraba, y perdía las materias y nadie se hizo responsable de eso, ni de toda la cantidad de plata enorme que gasté en terapia para recuperarme”, agregó.

Aldana Sabatel y las dificultades para conseguir patrocinadores

“¿Entienden lo que es eso? O sea, tan difícil de entender es que quiero recuperar un lugar que nunca tendría que haber perdido. Para convertirme en una adulta como soy, que desarrolle profesionalmente lo que le gusta. ¿Entienden? Tan difícil de entender eso. Me duele enormemente, la verdad”, señaló la atleta.