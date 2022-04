"Mi vida se convirtió en una cárcel": exatleta uruguaya denuncia abusos de su entrenador cuando era adolescente

La exatleta Aldana Sabatel se destacó hace una década en pruebas de fondo y representó a Uruguay en competencias internacionales. Logró medallas de oro en juveniles y fue considerada como una gran promesa. Tiempo después abandonó el atletismo, y esta semana denunció que durante varios años de su adolescencia sufrió abusos por parte de quien fuera su entrenador, que terminaron cortando su carrera.

La deportista, que hoy es instructora de yoga, tomó la iniciativa alentada por la actual movida que hay contra el abuso en esa disciplina, bajo el hashtag #noesyogaesabuso, y contó su versión de lo que le ocurrió en su etapa como atleta, cuando tenía entre 13 y 18 años, y corría para la Federación Atlética de Maldonado, de donde es oriunda. Sabatel no nombró al entrenador, y tampoco planea denunciarlo judicialmente ni ante la Confederación Atlética del Uruguay (CAU), que de todos modos ya se interesó en el tema.

“Ahora quiero contar mi historia en el deporte”, dice en el texto que publicó en sus redes este lunes. “Durante muchos años lo callé por ser menor y no darme cuenta de lo que se trataba, por no haberme perdonado el tolerar todo lo que pasó sin conciencia del daño”.

Sabatel, quien hasta el día de hoy mantiene el récord nacional de 5.000 metros sub 20 logrado en 2012 y el de 3.000 metros sub 18 también de ese año, comenzó su relato contando que en el deporte “se establece una relación de confianza y entrega entre el entrenador y el atleta”.

Aldana Sabatel en 2013

“Uno confía en lo que le piden y más si uno es adolescente, que no tiene las ideas tan claras. Nunca lo sentí con rencor, pero sí ahora que se visibiliza quiero aportar para que, sobre todo, no vuelva a pasar”, agregó la atleta que supo ganar pruebas de calle a principios de la década 2010, en pleno auge del running.

“Entre entrenamiento y entrenamiento se forma un vínculo y son muchas horas las que se comparten”, agregó la fondista que también defendió a selecciones de la Confederación Atlética del Uruguay (CAU) en pruebas de pista y cross country (fue campeona sudamericana sub 18 en 2013), al hablar del relacionamiento entre deportista y entrenador.

Luego comenzó a enumerar las distintas situaciones que sostiene ocurrieron en su adolescencia, empezando por vínculos y las relaciones con terceros cortadas por su entrenador. “En cierto momento ya estaba limitada en muchas cosas, no podía salir de noche, lo que era obvio por el descanso, pero tampoco si quería una simple salida a un shopping con mis amigos, estaba mal”.

“Se dieron muchos conflictos en los que al parecer yo estaba mal, aún al seguir yo todo al pie de la letra como sumisa. Todo lo que hacia fuera del entrenamiento y relaciones ya estaba mal, al punto que ya no podía hablar con varones y agachaba la cabeza. Mi vida se convirtió en una cárcel que solo era entrenar, comer ‘bien’, descansar, competir. Y yo seguía ahí, confiando”, agregó.

Sabatel también denuncia que padeció problemas alimenticios. “La fuerza no me estaba dando para cumplir entrenamientos, sentía que no me daba, pero él insistía, se enojaba. El trasfondo era que estaba comiendo muy mal, ya ni consumía el aceite por ser la ‘grasa’ mala para mí y no faltaban los comentarios de que estaba pasada de peso, cuando en realidad era un palo vestido, como se dice. La distorsión que me creó de mi imagen, no tienen ni idea, mucho he tenido que trabajar sobre esto”.

La deportista también denuncia que la situación la llevó a tener insomnio, lo que incidía en sus entrenamientos. “En otra instancia no podía dormir, dormía pero me levantaba cansada, tenía pesadillas en las que me moría. Los ritmos básicos de los entrenamientos no salían. Resulta que estaba sobreentrenada, mi cuerpo no daba más. Y enojo, por supuesto de él. De por medio me tomé el descanso que merecía después de un año y medio sin parar”.

Aldana Sabatel en 2012

Todo ese cúmulo le llevó a una descompensación de sus valores de salud, lo que confirmó en los resultados de una prueba antidopaje. “En un antidoping de una carrera me dio demasiado alta la testosterona. Lo que descubrí después fue tremendo desequilibrio hormonal por estar tres años sin menstruar, con 7% de grasa para una mujer (bajísimo), pero que parecía ser ‘normal’ para una atleta de alto rendimiento”.

Sabatel, quien hoy tiene 26 años, también denunció abusos sexuales de parte de su entrenador.

“Y lo más incómodo, masajes de por medio me tocaba para excitarme supuestamente para que no me doliera el masaje fuerte que me hacía”, dice en su nota.

Consultada por Referí sobre si pensaba llevar su caso a la Justicia, señaló que no. “Sí era momento de sacarlo a la luz, fue un proceso de años para darle cierre. No pienso llevar el tema a la Justicia, fue por una cuestión de sanar”, dijo desde Maldonado, donde reside y donde entrenaba.

En su texto no menciona a su entrenador. Consultada al respecto, dijo que prefería no hacerlo. “Prefiero que no, solo que fueron muchos años, toda mi adolescencia, que entrené con él en Maldonado”, señaló. “Puedo hablar de mi entrenador que actuaba de manera similar con otras chicas de mi edad, 13 o 14 años, pero no tan fuerte como conmigo”, indicó.

“¿A qué costo?”

Sobre lo que le dejó el atletismo Sabatel reflexionó: “Conseguí varios reconocimientos sí, ¿pero a qué costo? Esto es todo el detrás que no se ve, todo lo oscuro debajo de la alfombra”.

Al cumplir los 18 años, luego de cinco años de trabajo con su entrenador, decidió dejar el deporte.

Aldana Sabatel en la actualidad, disfrutando del yoga

Intentó volver varias veces, pero no lo logró. Hasta que a los 23 se decidió a regresar con otro preparador físico de Montevideo. Llegó a correr, pero luego vino la pandemia y dejó el deporte competitivo, si bien ha realizado alguna prueba como la pasada Doble San Antonio de Piriápolis.

Según su relato, además de los abusos que padeció, también tuvo que soportar críticas y cuestionamientos. “Todo esto ha tenido un gran impacto en mi vida, dejándome estancada en muchas cosas, con comentarios de gente, de que no he avanzado y he hecho todo mal a partir de los 18, que me cayó la ficha y empecé a dejar todo, sintiéndome totalmente perdida. Me llevó a odiar el deporte, a rechazar cualquier tipo de esfuerzo y a no poder sostener lo que me propongo en la vida”, señaló.

“Hoy lo entrego. Aquí estoy no para sentirme víctima, sino para tomar responsabilidad. No le deseo a nadie lo que me pasó y si me permiten un consejo: cuiden su salud mental, no dejen que nadie las pisotee y sobre a todo a las mujeres en el deporte, pongan límites”, concluye su nota.

La versión de la Confederación Atlética

Desde la Confederación Atlética del Uruguay (CAU) indicaron a Referí que están al tanto de la publicación de su exatleta y que tras la misma se contactaron con ella para ponerse a disposición.

Entienden que en estos casos, ya sea cuando hay una denuncia dentro de su órbita o cuando toma estado público, se debe actuar, tomando contacto con la persona y brindándole asesoramiento. Luego, se debe investigar lo ocurrido, escuchando a todas las partes y brindándoles las garantías del caso.

Con respecto a los entrenadores, desde la CAU explicaron que no tienen relación directa con ellos, ya que estos responden a sus instituciones afiliadas: los clubes y las federaciones departamentales. Lo que sí hace la CAU es designar técnicos, en base a criterios de selección, cuando alguna delegación debe competir en torneos y se hace un combinado.

También indicaron que en la actual administración al frente de la confederación no han tenido denuncias de abusos. Cuentan con un psicólogo deportivo a disposición de los atletas y entienden que se debe trabajar en el tema, principalmente en la prevención de estos casos.

Referí se contactó con el entrenador para que diera su versión, pero no obtuvo respuesta.