Mundial 2026: con sus dos asistencias en la semifinal ante Inglaterra, Lionel Messi empató en una estadística a Walter Gargano

Lionel Messi volvió a mostrar otra de sus actuaciones memorables al brindar dos asistencias para que Argentina venciera 2-1 a Inglaterra y clasificara a la final del Mundial 2026 , en la que la Albiceleste buscará su cuarta estrella ante España .

Con sus dos nuevas asistencias, a Enzo Fernández en el primer gol y a Lautaro Martínez en el tanto que dio vuelta el marcador cerca del final, Messi alcanzó las 12 participaciones directas de gol en el torneo.

A pesar de que no convirtió en los últimos dos partidos se mantiene como máximo goleador de la copa con ocho tantos , empatado con Kylian Mbappé , y lleva cuatro pases de gol , uno menos que el máximo asistidor Michael Olise .

Además, su "doblete" también le permitió entrar en un grupo con pocos integrantes: el de aquellos jugadores que dieron dos o más asistencias en una semifinal del mundo .

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El dato fue brindado por el estadístico español conocido en redes como Míster Chip, e incluye dentro del listado al uruguayo Walter Gargano.

El excentrocampista brindó dos pases de gol en la semifinal entre Uruguay y Holanda del Mundial de Sudáfrica 2010, que la Celeste perdió 3-2. Primero asistió a Diego Forlán para que el 10 pusiera otro de sus golazos en ese torneo y empatara el encuentro 1-1, y cerca del final se la cedió en un tiro libre a Maximiliano Pereira para que el lateral colocara el 3-2 que poco después sería definitivo.

Según el español, solo ocho jugadores integran esta lista, dos de ellos con tres asistencias. Además, dos de los integrantes cumplieron este récord contra Uruguay.

Estos son los futbolistas: Fritz Walter (Alemania, tres asistencias en 1954), László Budai (Hungría, tres asistencias contra Uruguay en 1954), Didi (Brasil, dos en 1958), Mario Zagallo (Brasil, dos en 1962), Tostão (Brasil, dos asistencias contra Uruguay en 1970), Walter Gargano (Uruguay, dos en 2010), Philipp Lahm (Alemania, dos en 2014) y Lionel Messi (Argentina, dos en 2026).