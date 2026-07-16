Las reuniones de Diego Forlán con AUF y el encuentro con Ignacio Alonso en Nueva York: mirá lo que acordaron y lo que falta cerrar para su llegada a las selecciones sub 20 y absoulta

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) sigue avanzando en las conversaciones con Diego Forlán para que asuma como entrenador de la selección sub 20 y en forma interina en la selección mayor en los seis partidos amistosos que el combinado absoluto jugará en setiembre, octubre y noviembre.

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Según pudo conocer Referí, las conversaciones entre la AUF y Forlán que se iniciaron la semana pasada tras descartar la contratación de Marcelo Broli , se realizan en forma virtual debido a que el exfutbolista se encuentra en México. Además, el exfutbolista estuvo presente en algunos partidos en el Mundial 2026 invitado por FIFA.

Paralelamente, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso , se reunirá con Forlán en Estados Unidos entre este viernes y el domingo.

Alonso llegó este jueves a Nueva York, donde el domingo se disputará la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, y tras el partido se hará el traspaso para los organizadores del Mundial 2030, que tendrá a Uruguay como protagonista y al Estadio Centenario como anfitrión del partido inaugural del torneo.

La corta experiencia de Diego Forlán como DT ante el desafío de asumir en la selección uruguaya

"¡Sabés como voy!": lo que había dicho Diego Forlán sobre la posibilidad de dirigir la selección uruguaya luego de la eliminación del Mundial 2026

Las primeras reuniones AUF-Forlán

La AUF y Forlán mantienen reuniones a distancia desde la semana pasada porque el futbolista está en el exterior, y están avanzando en todos los detalles del desembarco de Cachavacha en las selecciones uruguayas.

Según pudo conocer Referí, el acuerdo con Forlán no se firmará hasta fines de julio.

La razón: el exfutbolista tiene previsto su retorno a Uruguay el 28 de julio.

De todas formas, en la reuniones virtuales la AUF y Forlán tienen todo encaminado para lograr un acuerdo para que asuma en la sub 20 y en forma interina en la mayor.

Los detalles del contrato con la sub 20 están en la etapa final y ya tienen varios puntos acordados:

dirigirá el Sudamericano de enero-febrero y en caso de clasificar extenderá su vínculo con la AUF hasta el Mundial de mayo del próximo año.

Forlán será el jefe de equipo de la sub y trabajará con cuatro colaboradores: 1) Diego "Ruso" Pérez, quien será su asistente y además se mantendrá como entrenador institucional de la AUF; 2) un entrenador de la categoría, que actúa en el fútbol uruguayo, que designarán en las próximas semanas; 3) el entrenador de golero será Ignacio Bordad, 4) el preparador físico, Marco Mansulino.

Para designar al DT que se desempeña en Cuarta división del fútbol uruguayo y que acompañará a Forlán, la AUF tiene cinco nombres. Dos de ellos se conocieron la semana pasada (Diego Jaume, de Boston River, y Santiago Espasandín, de Nacional), pero hay otros tres que están en carpeta de la AUF.

En el caso de la selección absoluta también están avanzados pero aún quedan algunos aspectos para resolver:

Forlán será el entrenador principal y lo acompañará como asistente Diego "Ruso" Pérez.

Dirigirá los seis partidos amistosos de la mayor en dos ventanas, la primera de 16 días en setiembre-octubre, y de nueve en noviembre.

Los preparadores físicos serán Ferro y Diego Estavillo, quienes trabajaron en la selección campeona del mundo en 2023 y que luego se sumaron al equipo de trabajo de Marcelo Bielsa.

¿Qué falta conocer? Quién será el entrenador de goleros. El candidato natural es Ignacio Bordad, pero en setiembre estará afectado a la selección sub 20 que disputará los Juegos Odesur (12 al 21 de setiembre en Santa Fe, Arggentina). En ese caso Bordad acompañará a los juveniles y la selección absoluta se queda sin entrenador de arqueros. El entrenador de goleros de Bielsa desde 2024 a hasta el Mundial 2026 fue Enzo Ferrari, quien termina su contrato.

La AUF procura cerrar el acuerdo con Forlán como DT de la sub 20 y la mayor y que comience a trabajar inmediatamente.

¿Dónde jugará la selección en las fechas FIFA del segundo semestre 2026?

Según pudo conocer Referí, está todo encaminado para que la selección juegue en Asia los partidos amistosos que afrontará en setiembre-octubre.

La ventana será del 21 de setiembre al 6 de octubre. Los futbolistas estarán 16 días con sus seleccionadores y podrán jugar hasta cuatro partidos.

La actividad de Uruguay se proyecta para Corea del Sur, Japón y China.

La fecha FIFA de noviembre será entre los días 9 y 17.

La movida de las selecciones juveniles

La AUF está terminando de completar toda su estructura en las selecciones juveniles.

Actualmente están trabajando la sub 15 y sub 17.

Los sub 15 entrenan con Martín Ferrari, entrenador de goleros y director técnico, y al preparador físico Valdez. Aún deben designar al DT principal. Esta selección jugó dos amistosos ante Chile esta semana, el martes ganó 1-0 y este jueves perdió 2-1.

Los sub 17 clasificaron al Mundial. Ignacio "Nacho" González es el entrenador y Álvaro Fernández, su asistente.

La sub 20 quedará con Forlán a la cabeza, un DT de la categoría, Ruso Pérez, Bordad y el profe Mansulino. Tiene por delante los Juegos Odesur, en setiembre, y el Sudamericano en enero.

La selección absoluta será dirigida por Forlán, Ruso Pérez será el asistente y tendrá a los preparadores físicos Ferro y Estavillo. Resta definir si incorporan a otro integrante al grupo.

La AUF tiene pendiente nombrar al cuerpo técnico de la sub 16.