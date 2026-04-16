"Relación desgastada con Suárez e incómoda con De Paul": lo que dijo el periodista argentino Toti Pasman sobre la salida de Javier Mascherano de Inter Miami de Lionel Messi; mirá el video

La salida de Javier Mascherano del cargo de entrenador de Inter Miami llamó la atención el pasado lunes, cuando el DT argenino anunció que por “motivos personales” dejaba el equipo en el que dirigía sus excompañeros Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul , entre otras figuras.

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“Quiero que todos sepan que, por motivos personales, he decidido poner fin a mi etapa como entrenador del Inter Miami CF ”, señaló el “Jefecito” en el comunicado que dio a conocer el club.

El entrenador de 41 años da un paso al costado apenas cuatro meses después de haber ganado la primera corona de la institución rosa en la liga norteamericana de fútbol (MLS) y con un contrato vigente hasta 2027.

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“Vestuario desgastado”

Tras la sorpresa, la salida de Mascherano generó repercusiones y en Argentina el periodista Juan Carlos “Toti” Pasman dio información al respecto.

“Lo que tengo es que Mascherano no se va por problemas personales”, señaló en DSports.

Lo que dijo el periodista argentino Toti Pasman sobre la salida de Javier Mascherano de Inter Miami de Lionel Messi Lo que dijo el periodista argentino Toti Pasman sobre la salida de Javier Mascherano de Inter Miami de Lionel Messi

“Vestuario desgastado. Desgastado con (Guillermo) Hoyos, que era el director deportivo puesto por Jorge Messi hace un par de años, o hace un tiempo por lo menos, hoy técnico interino”, agregó, en referencia a quien quedó al mando del equipo.

El periodista también señaló que el DT no estaba bien con Rodrigo De Paul.

Argentina's footballers Lionel Messi (C) and Rodrigo De Paul (R) with Uruguayan footballer Luis Suárez attend an event during Messi's GOAT Tour at the Wankhede Stadium in Mumbai on December 14, 2025. (Photo by Indranil MUKHERJEE / AFP) Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Luis Suárez en la gira por India Foto: AFP

“Relación incómoda con De Paul. Mascherano no pidió a De Paul. De Paul, un tipo muy importante del vestuario que no fue pedido por Mascherano. Incomodidad de vestuario”, agregó.

Además, se refirió al vínculo del DT con el uruguayo Luis Suárez, de quien fue compañero en Barcelona y que comenzó la temporada como suplente en el equipo.

El festejo de Luis Suárez en el Nu Stadium El festejo de Luis Suárez en el Nu Stadium

“Y relación desgastada con Suárez, al que Mascherano sacó porque no lo veía bien físicamente. Y el otro día hizo un gol, hizo un gesto... relaciones humanas desgastadas”, comentó.

Luis Suárez

“Es verdad que la mujer (de Mascherano) está en San Lorenzo con los hijos, que estaba solo allá, pero no son problemas personales como los del Tata Martino, que rápidamente volvió a dirigir, sino una relación humana del vestuario desgastada. Esa es mi información”, concluyó Toti Pasman.