Luis Suárez y Lionel Messi van por la primera victoria de Inter Miami en su nueva casa, el Nu Stadium, tras el tropiezo en el estreno

El Inter Miami de Luis Suárez y Lionel Messi buscará su primera victoria en su flamante estadio, el Nu Stadium , donde este sábado (20:30 horas) recibe a New York Red Bulls tras el tropiezo en la inauguración de la semana pasada.

Inter y Austin empataron 2-2 en un duelo en el que el visitante Guilherme Biro dejó su nombre como autor del primer gol de la historia del Nu Stadium.

Messi, eso sí, firmó el primero del Inter en su nuevo hogar, al tiempo que el uruguayo marcó el segundo tanto.

Los hombres de Javier Mascherano tendrán este sábado una segunda oportunidad cuando reciban a los Red Bulls en un partido de la séptima fecha de la MLS este 2026.

Luis Suárez no falla: entró al final, anotó un gol en el estreno del nuevo estadio de Inter Miami y fue elegido el mejor del partido; mirá el video

Video: Luis Suárez, Lionel Messi y Maximiliano Falcón entrenaron en el flamante estadio de Inter Miami que costó US$ 400 millones

Lionel Messi y Luis Suárez

Inter, vigente campeón de la MLS, ocupa la cuarta plaza del Este tras un inicio irregular, con once puntos en seis jornadas, fruto de tres victorias, dos empates y una derrota. Los Red Bulls solo han sumado un punto menos.

20260403 Rodrigo De Paul, Lionel Messi y Luis Suárez fueron los primeros jugadores en pisar el césped del nuevo NU Stadium, el estadio de Inter Miami; detrás viene el uruguayo Maximiliano Falcón Rodrigo De Paul, Lionel Messi y Luis Suárez fueron los primeros jugadores en pisar el césped del nuevo NU Stadium, el estadio de Inter Miami; detrás viene el uruguayo Maximiliano Falcón

Los partidos de la fecha de la MLS

Además del partido en Miami, el Nashville SC defenderá su liderato visitando al Charlotte FC tras haber encajado su primera derrota el pasado fin de semana en Chicago.

Nashville, con 13 puntos al frente de la clasificación, cuenta con el delantero inglés Sam Surridge, máximo goleador del campeonato con 7 dianas, las mismas que el croata Petar Musa (Dallas).

Por su parte, el Charlotte, liderado por el mallorquín Pep Biel (cuatro goles), está a solo dos puntos del Nashville y buscará asaltar el liderato.

En el Oeste, Los Angeles FC, líder con 16 puntos y único invicto en la MLS (cinco victorias y un empate), visita Portland para enfrentarse a unos Timbers en horas bajas, que apenas suman cuatro puntos.

20250816 MLS - SOC - SPO - NEW - ENGLAND - REVOLUTION - V - LOS - ANGELES - FOOTBALL - CLUB FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - AUGUST 16: Son Heung-Min #7 of Los Angeles FC controls the ball during the MLS match between New England Revolution and Los Angeles Foo Heung Min-Son Foto: Winslow Townson/Getty Images/AFP

La llegada de Son Heung-min la temporada pasada desde la Premier League ha situado a los angelinos como aspirantes a todo. El surcoreano lidera la liga en asistencias (siete), muchas de ellas para el goleador francés Denis Bouanga.

Tanto Nashville como LAFC están inmersos en sus eliminatorias de cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, con sus respectivos partidos de vuelta el próximo martes en México.

LAFC deberá defender el 3-0 logrado en Los Ángeles para sellar su pase ante el Cruz Azul en Puebla, vigente campeón continental. El club angelino es el único de Estados Unidos con ventaja de la ida en las cuatro eliminatorias con equipos mexicanos.

El Nashville, por su lado, deberá viajar a Ciudad de México para enfrentarse al Club América con un 0-0 de la ida.

EFE