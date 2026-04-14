Sorpresa en Inter Miami: Javier Mascherano anunció su salida del club de Luis Suárez y Lionel Messi; mira los motivos

Inter Miami anunció este martes la salida del entrenador argentino Javier Mascherano , una verdadera sorpresa en el equipo de Luis Suárez y Lionel Messi en la MLS de Estados Unidos.

En el cargo desde noviembre de 2024, el Jefecito deja el puesto de manera inesperada tras siete jornadas de la temporada 2026 de la MLS, en la que las Garzas defienden su primer título de campeón.

“Javier Mascherano ha decidido poner fin a su etapa como Entrenador Principal. Un campeón que, junto con su cuerpo técnico, siempre formará parte de la familia de @InterMiamiCF y estará para siempre ligado a nuestra primera estrella”, comunicó el club.

Mascherano llevó al Inter Miami a su histórico título de la Copa MLS y a una temporada récord en 2025.

Luis Suárez y Lionel Messi van por la primera victoria de Inter Miami en su nueva casa, el Nu Stadium, tras el tropiezo en el estreno

Luis Suárez no falla: entró al final, anotó un gol en el estreno del nuevo estadio de Inter Miami y fue elegido el mejor del partido; mirá el video

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InterMiamiCF/status/2044097699914403939&partner=&hide_thread=false Javier Mascherano has decided to bring his tenure as Head Coach to an end. A champion who, together with his staff, will always be part of the @InterMiamiCF family and forever linked to our first star.



https://t.co/fHUABSFBhp pic.twitter.com/LFJ61zB6y3 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 14, 2026

Motivos personales

El entrenador anunció este martes su decisión de dimitir como técnico del club por motivos personales.

“Quiero que todos sepan que, por motivos personales, he decidido poner fin a mi etapa como entrenador del Inter Miami CF”, señaló el argentino.

El entrenador de 41 años da un paso al costado apenas cuatro meses después de haber ganado la primera corona de la institución rosa en la liga norteamericana de fútbol (MLS).

Con Messi y Rodrigo de Paul en camino hacia el Mundial de Norteamérica (11 de junio-19 de julio), Inter marcha en la tercera casilla de la Conferencia Este con 12 puntos en siete juegos, a cuatro unidades del líder Nashville SC.

20250119 Lionel Messi y Luis Suárez volvieron a jugar con Inter Miami y ganaron una copa Lionel Messi y Luis Suárez volvieron a jugar con Inter Miami y ganaron una copa

Precisamente el puntero de la zona propinó el mayor golpe al cuadro floridano en lo que va del año, al eliminarlo en octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, el gran objetivo del equipo de La Pulga para esta campaña.

Mascherano tenía contrato hasta el final del curso 2027.

El DT tuvo palabras de agradecimiento: "En primer lugar, quisiera agradecer al Club la confianza que depositaron en mí, a todos los empleados que forman parte de la organización por el esfuerzo colectivo, pero especialmente a los jugadores, que hicieron posible que viviéramos momentos inolvidables. También quiero dar las gracias a los fans y a La Familia , porque nada de esto habría sido posible sin ellos".

"Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella, y dondequiera que esté, seguiré deseándole al Club todo lo mejor en el futuro. No me cabe duda de que el Club seguirá cosechando éxitos. Les envío un fuerte abrazo a todos y gracias por todo”, señaló.

La campaña de Mascherano y lo que dijo el propietario del club

“Javier siempre formará parte de la historia de este club y ocupará un lugar especial en la familia del Inter Miami CF. No solo por ser pieza clave en logros inolvidables, como la conquista de la MLS Cup y la histórica actuación del equipo en el Mundial de Clubes, sino también por el ejemplo que dio con su dedicación y trabajo diario al frente del equipo. Respetamos su decisión y le agradecemos profundamente todo lo que aportó, deseándole lo mejor en su futuro profesional y personal”, declaró el propietario gerente de Inter Miami Jorge Mas.

En su primera temporada en el equipo, Mascherano condujo a Inter Miami a una de las campañas más exitosas en la historia del club, consiguiendo dos títulos importantes, incluyendo el primero de la MLS Cup del club, junto con el campeonato de la Conferencia Este.

KINGSTON, JAMAICA - MARCH 13: Javier Mascherano, Head Coach of Inter Miami CF, talks to his player Lionel Messi #10 before entering the pitch during the 2025 Concacaf Champions Cup Round of 16 Second Leg match between Cavalier SC and Inter Miami CF at The Mascherano y Messi en Jamaica Foto: AFP

Bajo su liderazgo, el equipo logró una temporada récord en 2025, anotando un total de 101 goles entre la temporada regular y los playoffs, la mayor cantidad en una sola temporada en la historia de la MLS, incluyendo un récord de 20 goles en los playoffs, mientras competía en la cifra sin precedentes de 58 partidos en todas las competiciones.

En el ámbito internacional, Inter Miami hizo historia durante su participación en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025, convirtiéndose en el primer equipo de la MLS en alcanzar las rondas eliminatorias de la competición. El club también se convirtió en el primer equipo de la Concacaf en derrotar a un rival europeo en un partido internacional oficial y el primer equipo de Estados Unidos en obtener una victoria en el torneo.

A nivel regional, Inter Miami alcanzó las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf y avanzó a su segunda final de la Copa de Ligas en apenas su tercera participación en la competición.

Mascherano abandona el club junto con el cuerpo técnico que llegó con él en enero de 2024.

Guillermo Hoyos, DT interino

Inter Miami informó también que el argentino Guillermo Hoyos asumirá el cargo de entrenador del primer equipo para los próximos partidos.

Hoyos es un exfutbolista profesional con más de 20 años de experiencia como jugador, además de entrenador y director deportivo con amplia trayectoria internacional en el mundo del fútbol. Ha dirigido clubes en varios países, entre ellos Argentina, México, Chile, Bolivia (donde también fue seleccionador nacional), Grecia y Chipre. También cuenta con experiencia en el desarrollo de jóvenes talentos, incluyendo su etapa en el FC Barcelona. Desde que se unió al Inter Miami CF, ha sido responsable de supervisar e impulsar la estructura de desarrollo profesional del club, además de desempeñarse como director deportivo hasta la fecha.

Al mismo tiempo, el director de operaciones de fútbol, Alberto Marrero, asume a partir de hoy las funciones de director deportivo del Inter Miami CF.