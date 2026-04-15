Recoleta de Paraguay, la revelación de la Copa Sudamericana que tiene a su presidente en el plantel, amargó el regreso internacional de Neymar en el Santos

El Santos de Brasil no pasó este martes del empate 1-1 ante el Deportivo Recoleta de Paraguay , la gran revelación hasta el momento de la Copa Sudamericana , un resultado que lo deja con poco oxígeno en el grupo D, pese al retorno de Neymar a los torneos continentales con el club brasileño tras catorce años de ausencia.

El equipo paraguayo, que disputa una copa internacional por primera vez en sus 95 años de vida , consiguió resistir defensivamente a las múltiples llegadas de uno de los equipos más tradicionales del fútbol sudamericano y a la dupla que forman Gabriel 'Gabigol' Barbosa y el exdelantero del Barcelona y el PSG .

Fueron estos dos los que protagonizaron el único gol del Peixe a los cuatro minutos del inicio del encuentro.

Tras una incursión ofensiva por el sector izquierdo, Gabigol desbordó y envió un centro preciso al área chica; Neymar anticipó a la zaga paraguaya y convirtió de primera su gol número 154 con el Santos .

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Neymar Neymar festejando su gol ante Recoleta en Copa Sudamericana EFE

El resto del primer tiempo en el Estadio Vila Belmiro estuvo marcado por la falta de contundencia del conjunto local, que desperdició múltiples ocasiones claras para ampliar la ventaja frente a un Recoleta que decidió parar un once mayoritariamente suplente, y que tuvo en duda la posible participación en el partido de su presidente, Luis Vidal, que meses atrás debutó con el equipo por la Liga Paraguaya a sus 51 años.

Cuando el periodo inicial llegaba a su fin, en el minuto 45+1, una infracción de Luan Peres sobre el defensor Claudio Figueredo dentro del área fue sancionada con un penal.

Richard Ortiz asumió la responsabilidad y marcó desde los doce pasos el 1-1 con el que ambos equipos se retiraron al entretiempo y que luego se mantuvo los 45 minutos restantes.

Neymar, que no acompañó al equipo en su debut, volvió esta noche a disputar una competición internacional con el Santos luego de catorce años, cuando emigró del club.

Su última vez con el equipo brasileño en un torneo internacional antes de embarcar al fútbol europeo fue la Copa Libertadores del 2012, en la que el delantero de 34 años fue uno de los goleadores, con ocho tantos.

Para Recoleta el resultado es hist

Inicio complicado para el Santos de Neymar en Sudamericana

En la segunda fecha, el Santos se ubica en la última posición del grupo con apenas un punto producto de este empate, ya que en su estreno perdió ante Deportivo Cuenca de Ecuador.

En la punta, Deportivo Cuenca, que aún debe disputar la segunda fecha ante San Lorenzo de Almagro, permanece líder con tres puntos; Recoleta lo escolta con dos unidades y, por debajo, el Ciclón empata al Santos con un solo punto.

Neymar EFE

Este jueves, San Lorenzo y Deportivo Cuenca definirán como queda armada la tabla en esta instancia de la fase de grupos.

Por la tercera fecha, Santos visitará a San Lorenzo en Argentina el próximo 28 de abril mientras que Recoleta recibirá a Deportivo Cuenca en Paraguay.