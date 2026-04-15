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Millonarios vs Boston River: el Sastre buscará puntos en la altura de Bogotá tras perder de local con Sao Paulo

Boston River enfrenta desde la hora 23.00 a Millonarios en El Campín de Bogotá por la segunda fecha del grupo C de la Copa Sudamericana

15 de abril de 2026 22:09 hs
Ignacio Ithurralde

Ignacio Ithurralde

Foto: Gastón Britos/Focouy

Boston River visita este miércoles a Millonarios, a la hora 23.00 de Uruguay, en partido correspondiente a la segunda fecha del grupo C de la Copa Sudamericana. Jugarán en el Nemesio Camacho El Campín de Bogotá a 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar.

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