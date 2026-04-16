Subastan camiseta de Nacional que utilizó uno de los campeones de la Copa Libertadores de 1980 en la final; mirá el precio y los detalles

Una camiseta de Nacional que vistió un campeón de la Copa Libertadores de 1980 ha sido puesta a la venta en una tienda de subastas de Reino Unido que se dedica a comercializar objetos deportivos de colección.

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Se trata de una casaquilla blanca de manga larga, con cuello y puños tricolores, con el escudo de aquellos años, y sin marca de indumentaria deportiva.

La camiseta de Nacional de Héctor Molina en la final de la Copa Libertadores 1980 que salió a subasta

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El número 13 revela que fue la casaca que utilizó Héctor Molina , quien fue campeón de esa Libertadores con finales ante Inter de Porto Alegre, en las que fue suplente y no ingresó, como también en la correspondiente Intercontinental ante Nottingham Forest que se disputó en febrero de 1981.

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El defensa también fue campeón de la Libertadores 1988 y estuvo en la lista de buena fe de la Intercontinental de ese año ante PSV.

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El precio y los detalles

La camiseta está a la venta en la web classicfootballshirts.co.uk, donde se compartieron fotos y datos de la misma.

En las imágenes se ven las medidas y se nota una pequeña mancha cerca del escudo tricolor.

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“Camiseta de manga larga del Club Nacional, utilizada en el partido y preparada para el líder defensivo Héctor Molina para el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores de 1980 contra el Internacional en el Estadio Centenario, una victoria histórica que decidió el título”, indicaron en la web.

Además, detallaron que la casaca “procede directamente de la colección personal del jugador y cuenta con la certificación completa de la CFS”.

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Molina jugó en Nacional entre 1979 y 1982 y regresó al club en 1988.

La web de datos tricolores Atilio destaca que fue bicampeón de la Copa Libertadores (1980 y 1988) y de la Copa Intercontinental (1980 y 1988 en la lista de buena fe ante PSV), así como también del Campeonato Uruguayo de 1981.

Héctor Molina en su segundo ciclo en Nacional Héctor Molina en su segundo ciclo en Nacional

El precio de venta con el que comenzó la subasta fue de 100 libras, aproximadamente US$ 135, y este jueves por la mañana las ofertas habían llegado a 310 libras (US$ 420).

La subasta finalizará en cuatro días.