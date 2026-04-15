Boca Juniors goleó a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores, en la previa del Superclásico ante River Plate

Boca Juniors volvió a jugar en La Bombonera un partido de Copa Libertadores luego de dos años y lo hizo con un contundente triunfo por 3-0 ante el Barcelona de Ecuador , en el marco de la segunda fecha de la fase de grupos, y acumula dos victorias en el torneo en la previa del Superclásico frente a River Plate.

Lautaro Di Lollo , Santiago Ascacíbar y Ander Herrera anotaron los goles para el Xeneize, que pudo haber marcado más tantos, pero el arquero José Contreras fue la gran figura con una serie de atajadas que dejaron con vida al cuadro de Guayaquil (que aún no tiene puntos en la copa), ya que las últimas dos emociones recién sucedieron en el cuarto de hora final.

Luego de un inicio de partido parejo, en donde Barcelona arrancó el encuentro mostrando personalidad al ir al frente y generar sus llegadas con peligro, con el correr de los minutos Boca se fue adueñando y amigando con la pelota, principalmente en el mediocampo.

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Fue un gran partido del uruguayo Miguel Merentiel que, si bien no convirtió, participó mucho en la elaboración, se complementó bien con los mediocampistas y generó ocasiones.

La pésima noticia para Claudio Úbeda, entrenador de Boca Juniors, fue la lesión de su arquero Agustín Marchesín, que tuvo que abandonar el campo de juego a los 12 minutos y momentos posteriores se confirmó que sufrió la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha, lo que lo dejará gran parte del 2026 apartado de las canchas.

Boca Juniors goleó con autoridad

En el minuto 38 del primer tiempo, un centro en movimiento de Lautaro Blanco encontró un certero golpe de cabeza de Lautaro Di Lollo que transformó en estéril la volada de Contreras para establecer el 1-0, cuando el partido estaba siendo de a poco más controlado por el Xeneize.

Tras el primer tiempo, el entrenador venezolano César Farías envió a la cancha a los ex Peñarol Byron Castillo y Héctor Villalba para intentar refrescar la ofensiva, pero Barcelona de Ecuador no pudo gravitar en ataque en todo el segundo tiempo y tampoco llevar peligro al arco de Leandro Brey, quién reemplazó a Marchesín.

El segundo gol de Boca llegó en el minuto 81 tras otro centro de Lautaro Blanco, otro punto alto en el local, que le permitió a Santiago Ascacíbar convertir de cabeza y festejar su gol luego de haber tenido cuatro oportunidades.

Santiago Ascacíbar Contundente goleada de Boca Juniors EFE

El final encontró el tercero con un remate desde afuera del área del mediocampista español Ander Herrera, que en el minuto 93 vulneró la resistencia de Contreras y sumó su primer gol con la camiseta de Boca desde su llegada al club argentino.

De esta manera, Boca se aferra a la cima del grupo D con seis puntos por encima de Cruzeiro, que debe enfrentarse a la U Católica este miércoles.

El elenco de Claudio Úbeda ya cambia el chip debido a que el próximo domingo 19 de abril tendrá que visitar a River Plate, en una nueva edición del Superclásico de fútbol argentino, y será fundamental para acomodarse dentro de los primeros 8 de su zona en el Torneo Apertura y empezar a trepar posiciones en la tabla anual.