Miguel Merentiel entrenó a la par y apunta a ser titular en Boca Juniors para recibir a Barcelona de Ecuador este martes

Boca Juniors cambió el chip luego del empate ante Independiente de Avellaneda el pasado sábado por el Torneo Apertura y se prepara para lo que será recibir otra noche de Copa Libertadores en La Bombonera , ante Barcelona de Ecuador por la segunda fecha, con muy posiblemente la presencia del uruguayo Miguel Merentiel .

El delantero uruguayo arrastra unas molestias en el pubis desde el debut en Copa Libertadores ante U Católica e ingresó desde el banco de suplentes en el último encuentro, y volvió a sentir esa dolencia. No obstante, en el entrenamiento vespertino del pasado lunes, se sintió bien y estuvo a la par del grupo, por lo que apunta a ser titular.

Boca Juniors recibe a Barcelona de Ecuador , que perdió en su debut ante Cruzeiro , pero también mirando de reojo el siguiente compromiso el domingo 19 de abril, cuando el Xeneize se enfrente a River Plate por el Torneo Apertura argentino en el Monumental, un duelo importante de cara a la clasificación a los playoff.

Claudio Úbeda , entrenador del Xeneize, no guardará nada pese a que se viene River el fin de semana y apostará por su once titular habitual para enfrentar a Barcelona de Ecuador. Luego de cuidar piezas en el clásico ante Independiente, este martes volverá la formación de gala en la noche copera en La Bombonera luego de dos años.

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Salvo por Agustín Marchesín, que respondió ante el Rojo y demostró que ya dejó atrás el desgarro en el aductor, el resto de los futbolistas serán los mismos que jugaron hace una semana atrás ante Universidad Católica en Chile y se llevaron el triunfo.

Boca Juniors El festejo de Miguel Merentiel, Bareiro y Paredes en Boca Juniors @BocaJrsOficial

La afianzada dupla delantera compuesta por Miguel Merentiel y Adam Bareiro estuvo en duda hasta el entrenamiento vespertino del lunes, ya que la Bestia sumó minutos en el segundo tiempo ante Independiente y terminó con un dolor en el pubis, pero logró recuperarse y sería de la partida.

De este modo, respecto a la formación suplente que jugó el sábado en La Bombonera, habrá diez cambios en Boca, que todavía no piensa en River y pone todos su titularles para seguir pisando fuerte en el Grupo D del máximo certamen continental, que es la máxima ilusión y objetivo de la institución xeneize y de su presidente Juan Román Riquelme.

De esta manera, el once sería: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

¿A qué hora juega hoy Boca Juniors ante Barcelona y dónde verlo en vivo?

El partido será hoy martes a las 21:00 horas y se podrá ver a través de ESPN y Disney+.