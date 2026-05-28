Con 17 campeones de Catar 2022 y seis caras nuevas, la selección argentina ya tiene a sus 26 jugadores para el Mundial 2026

Lionel Messi encabeza la nómina de la selección argentina para el Mundial 2026, según la lista de 26 convocados revelada este jueves por el entrenador Lionel Scaloni en la que sobresale la ausencia del jugador de Real Madrid Franco Mastantuono.
La albiceleste, ubicada en el grupo J, comenzará la defensa del título ante Argelia el 16 de junio en Kansas City. La zona la completan Austria y Jordania.
Entre los convocados hay una amplia base del plantel campeón en Catar 2022 a los que se suman el golero Juan Musso, los defensores Leonardo Balerdi y Facundo Medina, los volantes Giovani Lo Celso y Valentín Barco, y los delanteros Nicolás González, Giuliano Simeone, Nico Paz (sensación en la Serie A con Como) y Juan Manuel López.
Para Lo Celso y Nico González este torneo es una revancha tras perderse el de Catar por sendas lesiones.
Arqueros:
Emiliano "Dibu" Martínez (Aston Villa)
Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)
Juan Musso (Atlético de Madrid)
Defensores:
Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)
Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)
Gonzalo Montiel (River Plate)
Lisandro Martínez (Manchester United)
Cristian Romero (Tottenham)
Nicolás Otamendi (Benfica)
Facundo Medina (Olympique de Marsella)
Nahuel Molina (Atlético de Madrid)
Mediocampistas:
Leandro Paredes (Boca)
Rodrigo De Paul (Inter Miami)
Valentín Barco (Racing de Estrasburgo)
Giovani Lo Celso (Real Betis)
Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)
Alexis Mac Allister (Liverpool)
Enzo Fernández (Chelsea)
Delanteros:
Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
Lionel Messi (Inter Miami)
Nicolás González (Atlético de Madrid)
Thiago Almada (Atlético de Madrid)
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
Nicolás Paz (Como)
Juan Manuel López (Palmeiras)
Lautaro Martínez (Inter)