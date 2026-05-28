Nacional fue vapuleado por Magnus en la Copa Libertadores de fútbol sala y jugará por el quinto puesto

Nacional sufrió este jueves una durísima goleada en los cuartos de final de la Copa Libertadores de fútbol sala. Los tricolores perdió 6-0 y quedaron afuera de las semifinales pero seguirán jugando ahora en procura del quinto puesto.

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Con goles de Rodrigo Araujo y Kaio Marinho por dos, y uno de Andre Pereira y Gabriel Andrade, Magnus despachó a Nacional en un partido donde los tricolores no tuvieron opciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LibertadoresFS/status/2060116831218675961&partner=&hide_thread=false Os gols que carimbaram a vaga do @MagnusFutsal nas Semifinais pic.twitter.com/m6Aj8BfJxn — CONMEBOL Libertadores Futsal (@LibertadoresFS) May 28, 2026 Esto significó una segunda goleada ante equipos brasileños por parte de los uruguayos ya que en su debut, Peñarol cayó 6-1 contra Carlos Barbosa.

Los aurinegros, que llegaron a Río Grande do Sul a defender su título de campeones, terminaron últimos en el grupo y jugarán ahora por el consuelo del undécimo puesto. Este viernes enfrentarán a Divino Niño de Ecuador. El perdedor terminará último.