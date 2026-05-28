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Nacional fue vapuleado por Magnus en la Copa Libertadores de fútbol sala y jugará por el quinto puesto

Nacional perdió 6-0 contra Magnus Futsal y cayó en cuartos de final de la Copa Libertadores de fútbol sala

28 de mayo de 2026 19:13 hs
Facundo Pulpo Abad

Facundo "Pulpo" Abad

Foto: @LibertadoresFS

Nacional sufrió este jueves una durísima goleada en los cuartos de final de la Copa Libertadores de fútbol sala. Los tricolores perdió 6-0 y quedaron afuera de las semifinales pero seguirán jugando ahora en procura del quinto puesto.

Con goles de Rodrigo Araujo y Kaio Marinho por dos, y uno de Andre Pereira y Gabriel Andrade, Magnus despachó a Nacional en un partido donde los tricolores no tuvieron opciones.

Los aurinegros, que llegaron a Río Grande do Sul a defender su título de campeones, terminaron últimos en el grupo y jugarán ahora por el consuelo del undécimo puesto. Este viernes enfrentarán a Divino Niño de Ecuador. El perdedor terminará último.

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Nacional jugará este viernes contra Cerro Porteño, que cayó 3-1 en cuartos con Boca Juniors, por las semifinales del quinto puesto.

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