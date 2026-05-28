Old Girls inauguró su cancha de agua de hockey sobre césped en otra gran paso de crecimiento para este deporte

Old Girls inauguró el pasado sábado una nueva cancha de sintético de agua y el hockey sobre césped uruguayo sigue dando saltos de crecimiento en infraestructura superando la era de arena y llevando a este deporte a una nueva dimensión.

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Desde 2022, la Federación Uruguaya de Hockey Sobre Césped tiene su cancha de agua , Cancha Celeste, ubicada en la rambla y Barradas en el Parque Lavalleja.

Eso ha permitido que desde entonces, las selecciones nacionales entrenen sobre esa superficie para luego jugar a nivel internacional en canchas de aguada.

Desde 2008 hasta entonces, las canchas en Uruguay eran de sintético pero rellenas de arena lo que hacía que el juego fuera mucho más lento.

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En un lapso de 10 años se construyeron 13 canchas de arena lo que permitió una importante expansión del deporte. Pero ahora se subió un escalón.

Desde 2022, Cancha Celeste se usa para partidos del torneo local en diferentes categorías y el año pasado fue sede de la Copa América donde Las Cimarronas lograron medalla de bronce.

El 6 de noviembre de 2024, Carrasco Polo inauguró su propia cancha de agua y eso empezó a movilizar a los otros clubes a dar ese salto de calidad.

Old Girls se sumó con una espectacular obra.

20260523 Old Girls inauguró su cancha de agua de hockey sobre césped en British School, sistema de riego El sistema de riego de la cancha de Old Girls

El primer partido que se jugó fue el viernes de la semana pasada en categoría sub 14 donde Old Girls le ganó 1-0 a Seminario con un gol de María Jesús Bercianos.

El sábado fue el primer partido en Primera y el equipo de Matías Pereiro le ganó 4-2 a Woodlands, por la octava fecha del Campeonato Uruguayo.

El primer tanto lo anotó su jugadora emblema, Milagros Algorta. Los otros fueron de Sophia Stremmler, Paulina Fresnedo y María Aishemberg, mientras que para Woodlands marcaron Janine Stanley y Juana Diana.

Con ese triunfo, Old Girls acumuló cinco victorias consecutivas y seis partidos sin perder, racha que lo hizo saltar al segundo puesto de las posiciones.

Las obras para la cancha comenzaron en febrero. Se hizo un cerco nuevo y se cambió todo el sistema de riego que va por debajo de la cancha.

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"Una cancha de agua suma un montón, el juego es mucho más rápido, más técnico. A nivel del hockey uruguayo tener mejores superficies para jugar, hacen que mejoren las jugadoras y los torneos, es un salto impresionante. el club lo tenía dar para acompañar ese crecimiento general del deporte", dijo Pereiro a Referí.

La carpeta es color verde por una tradición del colegio (British School) cuya cancha anterior era de ese color.

Náutico puntero en campaña perfecta

Náutico le ganó el sábado 2-0 a un combativo Yacht con goles de Manuela Vidal y Agustina Díaz.

El martes, en partido atrasado, derrotaron 4-0 a Old Sampa con doblete de Agustina Taborda y anotaciones de Manu Vidal y Carolina Curcio, primero en la temporada, para firmar una campaña perfecta de ocho partidos jugados y ocho ganados.

Carrasco Polo derrotó a Old Christians

Old Girls trepó al segundo lugar de la tabla porque Carrasco Polo derrotó 3-2 a Old Christians.

Kaisuami Dall'Orso, en gran inicio goleador de temporada, metió dos goles y Julieta De María hizo el restante. Para Christians marcaron Josefina Curci y Paula Carvalho.

En los otros partidos de la octava fecha, Old Sampa sorprendió al ganarle 2-1 a Biguá con goles de Pilar Stirling y Sofía Lapique contra uno de Agustina Silva, mientras que Old Ivy derrotó 3-1 a Seminario por shoot out tras empate 1-1.

En el tiempo reglamentario marcaron, de penal, María Pesce y Camila Algañaraz.

En el shoot out metieron Carolina Vega, María José Correa y Josefina Davies contra uno de Lola Delafond. Tuvo un gran destaque en el arco de Ivy Martina Bárcena y el equipo no pudo contar con su figura de selección, Belén Barreiro, por un esguince de tobillo.

Tabla de posiciones Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped

Equipo Puntos Jugados Ganados Empates Perdidos Bonus GF GC Náutico 24 8 8 0 0 0 33 8 Old Girls 17 8 5 1 2 1 25 11 OCC 16 8 5 1 2 0 23 16 Seminario 14 8 3 3 2 2 11 19 C. Polo 13 8 3 3 2 1 17 9 Biguá 10 8 2 2 4 2 11 14 Old Sampa 8 8 2 2 4 1 7 22 Woodlands 7 8 2 1 5 0 17 20 Yacht 7 8 2 1 5 0 11 19 Old Ivy 3 8 0 2 6 1 5 23

Tabla de goleadoras