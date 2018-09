El boom de las canchas de hockey en Uruguay

En 2008, Carrasco Polo inauguró la primera cancha de hockey sobre césped de sintético de arena en Uruguay y generó un efecto explosivo en el desarrollo del deporte.

El Liceo Francés estrenó su cancha el pasado sábado en las instalaciones de su campo deportivo Jules Supervielle y ahora son 13 las canchas de hockey sobre césped en el país.

“Este crecimiento es clave porque hace crecer al deporte porque ya de chicos los jugadores y las jugadoras aprenden a jugar en sintético, se expande el deporte y hay muchas instituciones que en algunos lugares cuentan con proyectos con escuelas públicas y con ONG’s donde muchos chicos van a practicar a canchas sintéticas y eso es algo que ayuda a ampliar la base de jugadores”, comentó a Referí Nicolás Tixe, entrenador de Las Cimarronas.

La primera cancha sintética que se construyó en Uruguay fue la del Liceo Militar ubicado en el Prado y que se utilizó desde el año 2000 al 2007. Fue la única cancha de agua que tuvo el país.

Los sintéticos pueden ser de arena o de agua. El agua es la superficie sobre la que se juega a nivel mundial y hace que la bocha corra más rápido y que el deporte se dinamice. Es el siguiente paso al que debe apuntar este deporte para lograr insertarse en el ritmo de juego del más alto nivel.

En el Liceo Militar se está construyendo nuevamente la cancha de hockey (además de una nueva pista de atletismo). “Las obras se van a terminar antes de fin de año, es una obra 100% de la Secretaría Nacional del Deporte (SND) y se realiza con una inversión de $ 60 millones”, dijo a Referí Daniel Daners, gerente nacional del deporte.

Este terreno de juego será de sintético de arena y estará ubicado en una zona –oeste– opuesta a donde están la mayoría de los terrenos de hockey: “Es una obra muy importante”, comentó Daners.

“Este fenómeno responde a un aggiornamiento del hockey uruguayo a lo que es el hockey internacional. Se ha trabajado mucho por parte de todos los clubes y de la Federación buscando facilidades para que este deporte siga creciendo”, dijo a Referí la presidenta de la Federación Uruguaya de Hockey (FUH) Danae Andrada.

“Tenemos instituciones que están muy comprometidas con el trabajo y que saben a ciencia cierta que la única manera de modernizarse es invertir en infraestructuras”, agregó.

“Todos trabajamos en conjunto, alguno han realizado sus proyectos con la ley 18.833 (Comprode) y a todos se les ha dado especificaciones técnicas y todo el tiempo se les está brindando la información necesaria y los contactos con técnicos y especialistas para que puedan seguir avanzando”, comentó Andrada.

La presidenta de la FUH expresó que antes de fin de año comenzarán las obras en el Parque Lavalleja, donde tienen un predio cedido por 20 años, para comenzar a construir una cancha propia para la Federación para que pueda ser la casa de las selecciones nacionales.

Esta cancha será de agua. “Es el sueño de la casa propia, el sueño de muchos años del hockey uruguayo”, comentó Andrada muy ilusionada.

La cancha de agua le permitirá a las selecciones nacionales entrenar en la misma superficie donde salen a competir afuera. Soñado.

Las canchas, una por una

Carrasco Polo: Inauguró su cancha en 2008. Organizó un Sudamericano y un Panamericano juvenil en 2010.

Old Christians: Se plegó a la movida construyendo su cancha en el liceo Stella Maris.

Old Girls: También en 2009 inaugurá su cancha en British School. En 2015 el escenario fue sede de una etapa de Liga Mundial de Hockey donde se le implementó un sistema de riego.

Náutico: En 2013 inauguró su complejo de canchas en Camino Pichincha, frente a las instalaciones de Defensor Sporting.

Od Ivy: En 2015 construyó su cancha dándole un gran impulso a todas sus categorías.

Old Brendan’s: Desde 2017 dejó de competir en primera damas, pero lo hace en reserva, Liga Universitaria, sub 14 (con dos equipos en serie B y uno en la A) y en sub 16. Inaugurada en 2016.

Woodlands: Inauguró su cancha el año pasado y es otro de los equipos de primera divisió con escenario propio.

Pilares: Inaugurada el año pasado en el complejo deportivo de Los Ceibos.

Seminario: También se inauguró en 2017. El equipo compite en Intermedia y las categorías de sub 16 para abajo, además de hacerlo en la Liga Universitaria. La cancha se usa en Primera.

Old Sampa: Inauguró su cancha en julio de este año contra Carrasco Polo en partido de primera damas.

Liceo Francés: Se plegó a la movida construyendo su cancha en el liceo Stella Maris.

Remeros de Salto: Única cancha en el interior, construida en 2016.

Las tres que se vienen: Northfield en Colón tiene para estrenar una cancha de arena con medidas reglamentarias en un complejo que también cuenta con terrenos de fútbol y de rugby; en el Liceo Militar se monta una nueva cancha de arena (además de una pista de atletismo) y se empezará a construir antes de fin de año la cancha propia –de agua– de la Federación Uruguaya de Hockey.