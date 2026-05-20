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Náutico goleó a Seminario y mantuvo su liderazgo en el Uruguayo de hockey sobre césped

Náutico sigue su marcha arrasadora con un inicio de seis partidos seguidos ganados: mirá los resultados, las tablas de posiciones y los dos estrenos especiales que tuvo la fecha

20 de mayo de 2026 14:58 hs
Manuela Vidal, Jimena García, Chiara Curcio, Agustina Díaz y Lucía Dieste

Manuela Vidal, Jimena García, Chiara Curcio, Agustina Díaz y Lucía Dieste

Náutico goleó 8-1 a Seminario en partido correspondiente a la séptima fecha del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped en la rama femenina y se mantuvo como el único líder del certamen.

Con goles de Lucía Dieste, Chiara Curcio y Manuela Vidal por dos y tantos de Jimena García y Agustina Díaz, la Marea Roja dio cuenta de un Seminario que tuvo su mejor arranque de temporada desde que está en Primera (2024).

El gol de las bordó fue obra de María Pesce.

El equipo de Martín Ocampo lleva seis jugados y seis ganados. Tiene pendiente su partido contra Old Sampa.

Arrasador comienzo de Náutico que ganó sus primeros cuatro partidos y es líder del Uruguayo femenino de hockey sobre césped

Náutico sigue puntero e invicto en el Uruguayo de hockey sobre césped con Old Christians y Seminario al acecho

El escolta sigue siendo un Old Christians que está muy firme desde el inicio del torneo.

El equipo del trébol, dirigido por Jimena Bouzas. le ganó 5-4 a Woodlands en un partido donde arrancó 2-0 abajo. Los goles fueron de Josefina Reyes, Paula Carvalho, Lala Arrospide, Josefina Curci y Magdalena Bonet, mientras que para Woodlands anotaron Faustina Oyenard por dos, Maia Barrios y la eterna Janine Stanley.

Tras un mal arranque, Old Girls sigue en racha ganadora y en esta ocasión goleó 8-0 a Old Ivy con goles de Justina Arregui y Sophie Stremmler, tres cada una, y Felicia Molinaro y Paulina Fresnedo.

El que se recuperó con una fuerte goleada fue Carrasco Polo, que dio cuenta de Old Sampa por 7-0 con goles de Sophie Latour por dos, Kaisuami Dall'Orso, Agustina Suárez, Magdalena Verga, Georgina Vitabar y Sol Amadeo. Esta última volvió tras recuperarse de un desgarro.

Por último, Biguá y Yacht empataron 0-0 pero las de Villa Biarritz sumaron punto bonus al ganar 3-1 por shoot out con goles de Agustina Mari, Francisca Durán y Chiara Appennino contra uno de Delfina Burgos.

Para Durán, que es sobrina de Carolina Mutilva, este partido fue su debut en Primera.

20250516 Agustina Alles, Francisca Durán y Natalia Díaz Biguá hockey sobre césped, debut de Durán en Primera

En Yacht, por su parte, debutó Lola Capurro.

20250516 Debut de Lola Capurro en la primera de Yacht, en foto con Sabrina Garaza
Sabrina Garaza y Lola Capurro

Sabrina Garaza y Lola Capurro

Tabla de posiciones del Uruguayo de hockey sobre césped

Equipo Puntos Jugados Ganados Empates Perdidos Bonus Goles En contra
Náutico 18 6 6 0 0 0 27 8
OCC 16 7 5 1 1 0 21 13
Old Girls 14 7 4 1 2 1 21 9
Seminario 13 7 3 2 2 2 10 18
C. Polo 10 7 2 3 2 1 14 7
Biguá 10 7 2 2 3 2 10 12
Woodlands 7 7 2 1 4 0 15 16
Yacht 7 7 2 1 4 0 11 17
Old Sampa 5 6 1 2 3 1 5 17
Old Ivy 1 7 0 1 6 0 4

Tabla de goleadoras

Jugadora Equipo Goles
1- Chiara Curcio Náutico 6
2- Kaisuami Dall'Orso Carrasco Polo 5
Manuela Vidal Náutico 5
Julieta Jansons Yacht 5
3- Natalia Díaz Biguá 4
Paz Fernández Old Christians 4
Milagros Algorta Old Girls 4
Justina Arregui Old Girls 4
Sophie Stremmler Old Girls 4

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