Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
muy nuboso
Jueves:
Mín  10°
Máx  11°

Siguenos en:

/ Nacional / PROTESTAS EN BOLIVIA

Uruguay sigue con "atención y preocupación" protestas en Bolivia contra el gobierno de Rodrigo Paz

Manifestantes bolivianos piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz en medio de las críticas por el rumbo político de este gobierno

20 de mayo de 2026 15:20 hs
Protestas en Bolivia pidiendo la renuncia de Rodrigo Paz

Protestas en Bolivia pidiendo la renuncia de Rodrigo Paz

Foto: AFP

La Cancillería de la República "sigue con atención y preocupación" las protestas conta el presidente de Bolivia Rodrigo Paz, en las que los sectores más críticos piden la renuncia del mandatario, en medio de las críticas al rumbo de su gobierno.

Distintas protestas se han desarrollado en La Paz reclamando contra una reforma agraria anunciada por las autoridades, bajos salarios, venta de gasolina de mala calidad y una posible reforma constitucional. Mientras que la administración de Rodrigo Paz atribuye las protestas al expresidente Evo Morales.

"Uruguay alienta al gobierno y a todos los actores políticos y sociales a resolver sus diferencias de manera pacífica, generando sólidos mecanismos de diálogo y cooperación, con el objetivo de promover soluciones consensuadas que contribuyan a superar las dificultades económicas y sociales que enfrenta el país y preservar la paz social", expresa un comunicado de la Cancillería de la República este miércoles.

Más noticias

Ola de protestas en Bolivia: la decisión de Conmebol con los tres partidos de Copa Libertadores y Sudamericana que debían jugarse en ese país esta semana

Internaron en Bolivia a la hermana de Sebastián Marset por una pancreatitis

Entre los sectores más críticos están los campesinos y trabajadores que integran las organizaciones sociales afines al expresidente Morales. Pero el exjefe de Estado niega que él este tras los disturbios.

La Cancillería uruguaya "expresa su solidaridad con el gobierno y pueblo boliviano y reafirma su firme compromiso con el respeto de la institucionalidad democrática, el orden constitucional establecido legítimamente en el país, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos".

A su vez, afirma que el país "continuará brindando su apoyo al hermano Estado Plurinacional de Bolivia", tanto en los organismos internacionales que comparten como "a nivel bilateral".

La reacción de otros países a las protestas en Bolivia

Protestas en Bolivia pidiendo la renuncia de Rodrigo Paz
Protestas en Bolivia pidiendo la renuncia de Rodrigo Paz

Protestas en Bolivia pidiendo la renuncia de Rodrigo Paz

La convulsión social, que empezó hace más de tres semanas con cortes de rutas, derivó en un bloqueo que afecta el día a día de gran parte de los bolivianos que sienten la falta de alimentos, combustible y medicamentos. Algunos manifestantes realizaron pintadas en el centro de La Paz con la consigna "Rodrigo Paz fuera".

Argentina envió un avión militar de la Fuerza Aérea "para la realización de puentes aéreos para el transporte de alimentos", mientras que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, describió la situación como una "insurrección popular".

El Departamento de Estado de Estados Unidos describió la situación que atraviesa el país como una "crisis humanitaria" y tachó las protestas de "acciones destinadas a desestabilizar al gobierno democráticamente elegido de Rodrigo Paz".

Las más leídas

Elecciones del BPS 2026: cuándo se vota y cuánto sale la multa por no participar

Adiós al "pum pum pum" en el Velódromo: tras quejas de vecinos, la carpa para conciertos de rock y fiestas de electrónica se muda a otro punto de la ciudad

Elecciones obligatorias BPS 2026: quiénes deben votar, el costo de multas por no hacerlo y las fechas clave

"Traer de vuelta la Punta del Este elegante": la misión de Carolina Proto, la arquitecta brasileña elegida por JHSF para transformar el hotel Enjoy en Fasano Península

Temas

Uruguay Bolivia Rodrigo Paz Cancillería

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos