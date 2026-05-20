Uruguay sigue con "atención y preocupación" protestas en Bolivia contra el gobierno de Rodrigo Paz

La Cancillería de la República "sigue con atención y preocupación" las protestas conta el presidente de Bolivia Rodrigo Paz , en las que los sectores más críticos piden la renuncia del mandatario , en medio de las críticas al rumbo de su gobierno.

Distintas protestas se han desarrollado en La Paz reclamando contra una reforma agraria anunciada por las autoridades, bajos salarios , venta de gasolina de mala calidad y una posible reforma constitucional . Mientras que la administración de Rodrigo Paz atribuye las protestas al expresidente Evo Morales .

"Uruguay alienta al gobierno y a todos los actores políticos y sociales a resolver sus diferencias de manera pacífica , generando sólidos mecanismos de diálogo y cooperación, con el objetivo de promover soluciones consensuadas que contribuyan a superar las dificultades económicas y sociales que enfrenta el país y preservar la paz social", expresa un comunicado de la Cancillería de la República este miércoles.

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Entre los sectores más críticos están los campesinos y trabajadores que integran las organizaciones sociales afines al expresidente Morales . Pero el exjefe de Estado niega que él este tras los disturbios.

La Cancillería uruguaya "expresa su solidaridad con el gobierno y pueblo boliviano y reafirma su firme compromiso con el respeto de la institucionalidad democrática, el orden constitucional establecido legítimamente en el país, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos".

A su vez, afirma que el país "continuará brindando su apoyo al hermano Estado Plurinacional de Bolivia", tanto en los organismos internacionales que comparten como "a nivel bilateral".

La reacción de otros países a las protestas en Bolivia

Protestas en Bolivia pidiendo la renuncia de Rodrigo Paz Protestas en Bolivia pidiendo la renuncia de Rodrigo Paz Foto: AFP

La convulsión social, que empezó hace más de tres semanas con cortes de rutas, derivó en un bloqueo que afecta el día a día de gran parte de los bolivianos que sienten la falta de alimentos, combustible y medicamentos. Algunos manifestantes realizaron pintadas en el centro de La Paz con la consigna "Rodrigo Paz fuera".

Argentina envió un avión militar de la Fuerza Aérea "para la realización de puentes aéreos para el transporte de alimentos", mientras que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, describió la situación como una "insurrección popular".

El Departamento de Estado de Estados Unidos describió la situación que atraviesa el país como una "crisis humanitaria" y tachó las protestas de "acciones destinadas a desestabilizar al gobierno democráticamente elegido de Rodrigo Paz".