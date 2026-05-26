Lionel Scaloni ultima detalles y define la lista de 26 de la selección argentina para el Mundial 2026

Lionel Scaloni termina de pulir los últimos detalles y de definir los jugadores que integrarán la lista definitiva de 26 jugadores de la selección argentina que defenderán el título en el próximo Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá , con una base de futbolistas consolidadas y acompañada de jóvenes talentos y algunas sorpresas.

Scaloni entregará la nómina final entre el próximo jueves 28 y el viernes 29 de mayo , teniendo en cuenta que la fecha límite establecida por la FIFA es el sábado 30.

De acuerdo a la prelista que entregó el entrenador de la selección argentina, a días de que se confirme la lista definitiva ya hay una especulación sobre los futbolistas que tendría su lugar asegurado en la próxima Copa del Mundo , a lo que se agregarían jugadores que tuvieron una muy destacada temporada en su club.

Con la base de los futbolistas que lograron la tercera estrella en el último Mundial de Qatar 2022, Scaloni busca ajustar las piezas finales para afrontar el desafío de defender la corona.

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Las bases de la selección Argentina y las posibles sorpresas de Lionel Scaloni

En la posición de arqueros, la estructura parece muy definida con Emiliano "Dibu2 Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso. No obstante, el cuerpo técnico mantiene el seguimiento sobre otros, como es el caso de Walter Benítez (Crystal Palace), Facundo Cambeses (Racing) y la gran revelación de lo que va del 2026, Santiago Beltrán, el arquero de River Plate.

En el sector defensivo, más específicamente en el lateral derecho, está muy consolidados Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, en parte porque tampoco hubo otro jugador que haya mostrado un nivel como los dos mencionados anteriormente. En la prelista figura el nombre de Agustín Giay como variante, pero corre muy por detrás en la consideración.

Lionel Scaloni Lionel Scaloni, entrenador de la selección Argentina EFE

Se preve que en la defensa, teniendo en cuenta como hizo Scaloni en el último Mundial, el DT lleve dos futbolistas por posición y uno que pueda extra que se pueda desempeñar tanto de central como de lateral. En Qatar, ese jugador polifuncional fue Juan Foyth, que no estará presente en esta Copa del Mundo por una dura lesión.

En el sector izquierdo la situación es muy similar a la del lateral derecho: Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña son los más destacados en esa posición y que se perfilan a estar sin dudas en el Mundial, aunque en el último tiempo Gabriel Rojas, actualmente en Racing Club, mostró un gran nivel pero correría muy por detrás.

En cuanto a los centrales, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Leonardo Balerdi y Cristian "Cuti" Romero (que llegaría con lo justo por una lesión en su rodilla) son los cuatro zagueros que tendría su lugar asegurado, y se podría sumar como defensor extra Marcos Senesi, de excelente temporada en Bournemouth de Inglaterra.

Novedades en el mediocampo

Siguiendo con el armado, en el sector de volantes también está muy marcada la columna vertebral del seleccionado argentino: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios y Leandro Paredes son una fija en la lista final. A este bloque se suman perfiles jóvenes como Thiago Almada y Nico Paz, de extraordinaria temporada en Como de Italia.

A su vez, la primera novedad sería la presencia de Valentín Barco, que tuvo una muy destacada temporada en Racing de Estrasburgo de Francia jugando de mediocampista y que incluso está próximo a cerrar su traspaso a Chelsea luego de la Copa del Mundo.

Lionel Messi el abanderado de los delanteros

En el sector ofensivo también hay una base muy consolidada de jugadores que estarán si o si, por supuesto con Lionel Messi a la cabeza en lo que será su sexto Mundial para el 10 argentino. A él, se le suma Julián Álvarez y Lautaro Martínez como las fijas de Scaloni.

Messi tuvo una lesión muscular leve el domingo en Inter Miami.

Lionel Messi Lionel Messi celebrando un gol con Argentina EFE

El otro delantero centro que podría estar es José Manuel López, delantero de gran presente desde hace un tiempo en Palmeiras, y se le sumaría los extremos Giuliano Simeone y Nicolás González, un futbolista muy importante para Scaloni ya que puede cumplir un rol defensivo a la hora de recorrer toda la banda.

La prelista de Scaloni y los futbolista fijos para el Mundial 2026

En negrita figuran los futbolistas que tendrían su lugar asegurado, y los que contienen un *, los que pelean por un lugar en la lista definitiva de 26 jugadores.

Arquero

Emiliano Dibu Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Juan Musso - Atlético de Madrid

Walter Benítez - Crystal Palace

Facundo Cambeses - Racing

Santiago Beltrán - River

Defensores

Agustín Giay - Palmeiras

Gonzalo Montiel - River

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Nicolás Capaldo - Hamburgo

Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise

Lucas Martinez Quarta - River Plate

Marcos Senesi - Bournemouth *

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - Benfica

Germán Pezzella - River Plate

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella

Cristian Cuti Romero - Tottenham

Lautaro Di Lollo - Boca Juniors

Zaid Romero - Getafe

Facundo Medina - Olympique de Marsella *

Marcos Acuña - River

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

Gabriel Rojas - Racing Club

Volantes

Máximo Perrone - Como 1907 *

Leandro Paredes - Boca

Guido Rodríguez - Valencia

Aníbal Moreno - River

Milton Delgado - Boca

Alan Varela - Porto

Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen

Rodrigo De Paul - Inter Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Giovani Lo Celso - Real Betis *

Nicolás Domínguez - Nottingham Forest

Emiliano Buendia - Aston Villa *

Valentín Barco - Racing de Estrasburgo

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