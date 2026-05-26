Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Mundial 2026 / Fútbol Internacional / MUNDIAL 2026

Lionel Scaloni ultima detalles y define la lista de 26 de la selección argentina para el Mundial 2026

Lionel Scaloni termina de definir los últimos nombres de la lista definitiva que defenderán el título de la selección argentina en el próximo Mundial

26 de mayo de 2026 11:31 hs
Lionel Scaloni

Lionel Scaloni

@Argentina

Lionel Scaloni termina de pulir los últimos detalles y de definir los jugadores que integrarán la lista definitiva de 26 jugadores de la selección argentina que defenderán el título en el próximo Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, con una base de futbolistas consolidadas y acompañada de jóvenes talentos y algunas sorpresas.

Scaloni entregará la nómina final entre el próximo jueves 28 y el viernes 29 de mayo, teniendo en cuenta que la fecha límite establecida por la FIFA es el sábado 30.

De acuerdo a la prelista que entregó el entrenador de la selección argentina, a días de que se confirme la lista definitiva ya hay una especulación sobre los futbolistas que tendría su lugar asegurado en la próxima Copa del Mundo, a lo que se agregarían jugadores que tuvieron una muy destacada temporada en su club.

Con la base de los futbolistas que lograron la tercera estrella en el último Mundial de Qatar 2022, Scaloni busca ajustar las piezas finales para afrontar el desafío de defender la corona.

Ronald Araujo se suma este lunes a los entrenamientos de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026: "Esta selección va a dar muchas alegrías"

Llegaron Darwin Núñez y Ronald Araujo: a la espera de la lista de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026; ¿qué jugadores entrenan en el Complejo Celeste bajo las órdenes del DT?

Las bases de la selección Argentina y las posibles sorpresas de Lionel Scaloni

En la posición de arqueros, la estructura parece muy definida con Emiliano "Dibu2 Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso. No obstante, el cuerpo técnico mantiene el seguimiento sobre otros, como es el caso de Walter Benítez (Crystal Palace), Facundo Cambeses (Racing) y la gran revelación de lo que va del 2026, Santiago Beltrán, el arquero de River Plate.

En el sector defensivo, más específicamente en el lateral derecho, está muy consolidados Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, en parte porque tampoco hubo otro jugador que haya mostrado un nivel como los dos mencionados anteriormente. En la prelista figura el nombre de Agustín Giay como variante, pero corre muy por detrás en la consideración.

Lionel Scaloni
Lionel Scaloni, entrenador de la selección Argentina

Lionel Scaloni, entrenador de la selección Argentina

Se preve que en la defensa, teniendo en cuenta como hizo Scaloni en el último Mundial, el DT lleve dos futbolistas por posición y uno que pueda extra que se pueda desempeñar tanto de central como de lateral. En Qatar, ese jugador polifuncional fue Juan Foyth, que no estará presente en esta Copa del Mundo por una dura lesión.

En el sector izquierdo la situación es muy similar a la del lateral derecho: Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña son los más destacados en esa posición y que se perfilan a estar sin dudas en el Mundial, aunque en el último tiempo Gabriel Rojas, actualmente en Racing Club, mostró un gran nivel pero correría muy por detrás.

En cuanto a los centrales, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Leonardo Balerdi y Cristian "Cuti" Romero (que llegaría con lo justo por una lesión en su rodilla) son los cuatro zagueros que tendría su lugar asegurado, y se podría sumar como defensor extra Marcos Senesi, de excelente temporada en Bournemouth de Inglaterra.

Novedades en el mediocampo

Siguiendo con el armado, en el sector de volantes también está muy marcada la columna vertebral del seleccionado argentino: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios y Leandro Paredes son una fija en la lista final. A este bloque se suman perfiles jóvenes como Thiago Almada y Nico Paz, de extraordinaria temporada en Como de Italia.

A su vez, la primera novedad sería la presencia de Valentín Barco, que tuvo una muy destacada temporada en Racing de Estrasburgo de Francia jugando de mediocampista y que incluso está próximo a cerrar su traspaso a Chelsea luego de la Copa del Mundo.

Lionel Messi el abanderado de los delanteros

En el sector ofensivo también hay una base muy consolidada de jugadores que estarán si o si, por supuesto con Lionel Messi a la cabeza en lo que será su sexto Mundial para el 10 argentino. A él, se le suma Julián Álvarez y Lautaro Martínez como las fijas de Scaloni.

Messi tuvo una lesión muscular leve el domingo en Inter Miami.

Lionel Messi
Lionel Messi celebrando un gol con Argentina

Lionel Messi celebrando un gol con Argentina

El otro delantero centro que podría estar es José Manuel López, delantero de gran presente desde hace un tiempo en Palmeiras, y se le sumaría los extremos Giuliano Simeone y Nicolás González, un futbolista muy importante para Scaloni ya que puede cumplir un rol defensivo a la hora de recorrer toda la banda.

La prelista de Scaloni y los futbolista fijos para el Mundial 2026

En negrita figuran los futbolistas que tendrían su lugar asegurado, y los que contienen un *, los que pelean por un lugar en la lista definitiva de 26 jugadores.

Arquero

  • Emiliano Dibu Martínez - Aston Villa
  • Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
  • Juan Musso - Atlético de Madrid
  • Walter Benítez - Crystal Palace
  • Facundo Cambeses - Racing
  • Santiago Beltrán - River

Defensores

  • Agustín Giay - Palmeiras
  • Gonzalo Montiel - River
  • Nahuel Molina - Atlético de Madrid
  • Nicolás Capaldo - Hamburgo
  • Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise
  • Lucas Martinez Quarta - River Plate
  • Marcos Senesi - Bournemouth*
  • Lisandro Martínez - Manchester United
  • Nicolás Otamendi - Benfica
  • Germán Pezzella - River Plate
  • Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella
  • Cristian Cuti Romero - Tottenham
  • Lautaro Di Lollo - Boca Juniors
  • Zaid Romero - Getafe
  • Facundo Medina - Olympique de Marsella*
  • Marcos Acuña - River
  • Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
  • Gabriel Rojas - Racing Club

Volantes

  • Máximo Perrone - Como 1907*
  • Leandro Paredes - Boca
  • Guido Rodríguez - Valencia
  • Aníbal Moreno - River
  • Milton Delgado - Boca
  • Alan Varela - Porto
  • Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen
  • Rodrigo De Paul - Inter Miami
  • Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
  • Enzo Fernández - Chelsea
  • Alexis Mac Allister - Liverpool
  • Giovani Lo Celso - Real Betis*
  • Nicolás Domínguez - Nottingham Forest
  • Emiliano Buendia - Aston Villa*
  • Valentín Barco - Racing de Estrasburgo

Delanteros

  • Lionel Messi - Inter Miami
  • Nicolás Paz - Como 1907
  • Franco Mastantuono - Real Madrid*
  • Thiago Almada - Atlético de Madrid
  • Tomás Aranda - Boca
  • Nicolás González - Atlético de Madrid
  • Alejandro Garnacho - Chelsea
  • Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
  • Matías Soulé - Roma
  • Claudio Echeverri - Girona
  • Gianluca Prestianni - Benfica
  • Santiago Castro - Bolonia
  • Lautaro Martínez - Inter de Milán
  • José Manuel López - Palmeiras
  • Julián Álvarez - Atlético de Madrid
  • Mateo Pellegrino - Parma

Las más leídas

Nacional 74-87 Aguada: el aguatero ganó la tercera semifinal y quedó a un triunfo de liquidar la serie y meterse en otra final de Liga Uruguaya

La decisión de Defensa de la Competencia que plantea un nuevo escenario para los derechos de TV del fútbol uruguayo: ¿qué gana Tenfield frente a Torneos/Directv?

Los tres retornos que apronta Diego Aguirre en Peñarol para enfrentar a Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores

Mirá las secuelas que le quedaron a Federico Valverde tras su caída y golpe en la cabeza en el encontronazo con Aurélien Tchouaméni de Real Madrid

Temas

Mundial 2026 Lionel Scaloni Selección Argentina Lionel Messi

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos